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صدور العدد "الخاص" من مجلة جند عُمان بمناسبة نوفمبر المجيد

الإثنين 02 ديسمبر 2019 07:47 م بتوقيت مسقط

صدور العدد "الخاص" من مجلة جند عُمان بمناسبة نوفمبر المجيد

مسقط - الرؤية

صدر العدد الخاص من مجلة جند عُمان لشهر نوفمبر 2019، والذي تضمن عددًا من التغطيات الشاملة للفعاليات العسكرية والتحقيقات الصحفية والمقالات الوطنية المتنوعة.

ومن أبرز المواد الصحفية التي تناولها العدد: "جلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه- يشمل برعايته السامية العرض العسكري بمناسبة العيد الوطني التاسع والأربعين المجيد"، و"جلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه- يترأس اجتماع مجلس الوزراء الموقر ببيت البركة العامر"، و"جلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- يستقبل صاحب السمو الملكي الأمير نائب وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية"، وجلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة يرد على تهنئة قواته المسلحة بمناسبة العيد الوطني التاسع والأربعين المجيد.

وتناول العدد زيارة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود نائب وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية للسلطنة، وعدد من أصحاب المعالي وقادة أسلحة قوات السلطان المسلحة وآمر كلية الدفاع الوطني يدلون بكلمات خاصة لمجلة جند عمان بمناسبة العيد الوطني التاسع والأربعين المجيد، والبحرية السلطانية العمانية تحتفل بيومها السنوي وتخريج دفعة من الضباط الجامعيين، والحرس السلطاني العماني يحتفل بيومه السنوي وتخريج دفعة جديدة من الجنود المستجدين. واشتمل العدد على لقاءات خاصة لكل من معالي وزير السياحة، ومعالي الدكتورة وزيرة شؤون الفنون، والكلية العسكرية التقنية تنظم المؤتمر الدولي للهندسة البحرية والتكنولوجيا 2019م وقوات السلطان المسلحة تشارك في مهرجان عُمان للعلوم 2019م، وتقرير صحفي بعنوان (موانئ السلطنة.. قدرات استيعابية.. ومحطات لجذب الاستثمارات الأجنبية) والنادي العلمي بالجيش السلطاني العماني ينظم معرضا للابتكارات والاختراعات العلمية.

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