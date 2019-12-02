"عُمان للعلوم الصحية" بشمال الشرقية تحتفل بـ33 خريجا من الدفعه الثانية

إبراء - علي برياء

احتفلت كلية عمان للعلوم الصحية فرع شمال الشرقية، صباح أمس، بتخريج الدفعة الثانية من حملة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2018-2019م، وذلك بقاعة التدريب التربوي بإبراء.

رعى حفل التخرج سعادة الشيخ حمد بن سالم بن سيف الأغبري والي إبراء، بحضور سعادة الدكتور علي بن طالب الهنائي وكيل وزارة الصحة لشؤون التخطيط رئيس المجلس الأكاديمي لكلية عُمان للعلوم الصحية والمعهد العالي للتخصصات الصحية، ومحمد بن خليفة بن ونس العبري مدير عام الخدمات الصحية بمحافظة شمال الشرقية.

وقالت الدكتورة هدى محمد أبو حمدة عميدة كلية عمان للعلوم الصحية فرع شمال الشرقية، في كلمة ألقتها: إن كلية عمان للعلوم الصحية تبذل كل ما في وسعها وتسخر كل الإمكانات المتاحة لها لتحقيق رؤيتها ورسالتها واقعا ملموسا، نهوضاً بالعملية التعليمية في هذه الكلية. وأضافت: عمل فرع الكلية بمحافظة شمال الشرقية على توفير المختبرات العلمية المتطورة وتجهيزها بما يلائم متطلبات التعليم العالي والتعليم التمريضي ومرتكزاته، والقادرة على تلبية حيثيات التعليم العلمي للمعرفة التخصصية المعتمدة على أحدث التقنيات والنظم التعليمية، إضافة لإعطاء أهمية خاصة للأنشطة اللامنهجية والطلاب المبدعين، ولنا أن نفاخر بمستوى الإنجاز الذي حققه الطلاب في مجالات خارج نطاق تخصصهم خلال العام الأكاديمي 2018-2019.

وأشارت الدكتورة عميدة كلية عمان للعلوم الصحية فرع شمال الشرقية، إلى أنَّه ومع تخريج هذه الدفعة بعدد 33 خريجا وخريجة، يبلغ إجمالي الخريجين من حملة البكالوريوس 62 خريجا، إضافة إلى عدد 683 خريجا من حملة الدبلوم الذين تم تخريجهم من معهد إبراء للتمريض خلال الفترة من 1996-2017، معظمهم يعملون في المؤسسات الصحية بمحافظة شمال الشرقية؛ حيث بلغت نسبة التعمين بمختلف مستويات الرعاية الصحية بالمحافظة 70.3%.

وأضافت أبوحمدة: كانت كلية عمان للعلوم الصحية بوابتكم للمستقبل، فقد قدمت لكم العلم والمعرفة وجادت بعطائها، وهي في هذا اليوم تقدمكم للوطن الغالي لتسهموا بما اكتسبتموه من معرفة وخبرات في بناء المستقبل، فالوطن بحاجة لطاقاتكم الخلاقة وعزائمكم القوية؛ فالمساهمة في بناء الوطن يحتاج إلى الإرادات المسلحة بالعلم والمعرفة والإخلاص والجدية.

وحاز فرع الكلية بشمال الشرقية المركز الأول على مستوى السلطنة في مسابقة بيت الزبير للأنشطة الطلابية الثقافية لمشروع "فسفور الظلام"، والمركز الأول في مسابقة العلوم والابتكار بجامعة الشرقية، وفي هاكاثون البنك الوطني العماني: لمشروع تطبيق خاص بترجمة لغة الإشارة إلى نص مكتوب وبالعكس، المركز الثاني على مستوى الكليات والجامعات في مسابقة البحث العلمي (Research mind) بالكلية التقنية بإبراء، والمركز الثاني على مستوى محافظتي شمال وجنوب الشرقية في مسابقة المناظرات بجامعة الشرقية.

وفي نهاية الحفل، أدى الخريجون قَسَم المهنة، ثم تم توزيع الجوائز والشهادات التقديرية على أوائل الدفعات وتكريم الطلاب المثالين وتسليم الخريجين شهادات التخرج.

وقالت الخريجة بلقيس بنت حمد الرمحية: إنَّ المشاركة في بناء الوطن، لاسيما في القطاع الصحي، شرف لكل منتسب لهذا القطاع الخدمي، ونسعى لتقديم رعاية وخدمات صحية لكل مرتاد لأي مؤسسة صحية بالسلطنة.

وقال الخريج سعيد بن سيف المنجي: إنَّ المهمة الموكلة إليهم مهمة عظيمة؛ فمهنة التمريض تستوجب العمل الدؤوب والتفاني في خدمة المرضى والمحتاجين للرعاية الصحية.