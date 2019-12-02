"عُمان العربي" ينضم لعضوية مركز المعلومات الائتمانية والمالية

مسقط – الرؤية

انضم بنك عُمان العربي لعضوية مركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية، وتمَّ توقيع الاتفاقية بين الطرفين في المقر الرئيسي للبنك، وستمكن الاتفاقية البنك من الوصول إلى البيانات الائتمانية والتقارير المتعلقة بها لتحسين وتسهيل عمليات منح الائتمان لمختلف القطاعات الاقتصادية.

وقالت أسماء بنت علي الزدجالي، رئيسة مجموعة العمليات المصرفية في البنك: سيُساهم التعاون مع مركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية في جمع المعلومات الائتمانية لبنك عُمان العربي ومختلف قطاع الخدمات المالية من خلال استخدام أدق طرق جمع المعلومات الائتمانية لاتخاذ أفضل الإجراءات. كما تُساهم دقة المعلومات التي يوفرها المركز، والمستوى العالي لأنظمة التشغيل الآلي التي تقوم عليها البرامج المعتمدة، في مساعدة البنك على اتخاذ الإجراءات الصحيحة وتسريع وتيرة تقديم الخدمات لعملائنا وتعزيز إنتاجية العمل.

وتم تأسيس مركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية وفقاً للمرسوم السلطاني رقم 38/2919، ويتبع إدارياً للبنك المركزي العُماني، وتكمن أهمية دوره في إصدار التقارير الائتمانية التي تساعد المؤسسات المالية على إدارة مخاطر الائتمان، حيث تتمثل أهمية المعلومات التي توفرها هذه التقارير في تسليط الضوء على السلوك الائتماني للمُقترضين ومساعدة البنوك والمؤسسات المالية لتقييم المقترضين الحاليين والمحتلمين بطريقة أفضل.

ويفخر بنك عمان العربي بكونه يمتلك أعلى نسبة تعمين في قطاع المصارف بنسبة تصل إلى 96% من الموظفين. ويُعد بنك عمان العربي من أوائل البنوك التي بدأت أنشطتها التشغيلية في السلطنة، كما يحظى بتاريخ طويل من الإنجازات التي يفخر بها الجميع. ويشغّل البنك اليوم شبكة واسعة تضم 65 فرع ومكتب تمثيلي، إلى جانب شبكة واسعة من أجهزة الصرف الآلي والتي تضم 152 جهازا في كافة أنحاء السلطنة. كما يوفر بنك عمان العربي مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية لزبائنه من الأفراد والشركات والمستثمرين على حد سواء.