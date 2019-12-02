مجموعة عُمران تحصد ثلاث من أبرز جوائز السفر العالمية للعام 2019

مسقط – الرؤية

حصدت الشركة العمانية للتنمية السياحية (مجموعة عُمران)، الذراع التنفيذية الحكومية لتطوير القطاع السياحي في السلطنة، على 3 جوائز ضمن جوائز السفر العالمية 2019" التي انعقدت مؤخراً في دار الأوبرا السلطانية مسقط.

وفازت الشركة بجائزة أفضل شركة ريادية في تطوير المشاريع السياحية حول العالم، تقديراً لمساهمة "مجموعة عُمران" في النمو الذي تشهده السلطنة من خلال قطاع تطوير قطاع السياحة من خلال إنجازاتها في ميدان تطوير المشاريع والمرافق السياحية الداعمة للاستراتيجية الوطنية للسياحة وخطط التنويع الاقتصادي في البلاد.

كما حاز مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، الذي تولّت تطويره "مجموعة عُمران" باعتباره أول المشاريع الرئيسة في مدينة العرفان، جائزة " أفضل مركز مؤتمرات ومعارض جديد عالمياً لعام 2019 ". وفي إطار دوره المهم لدعم قطاع سياحة الأعمال المتنامي في السلطنة، يُوفر المركز الذي صممته "مجموعة عُمران" وفق مقاييس عالمية باقة من أحدث تقنيات الاتصالات والحلول السمعية البصرية لأغراض استضافة كبرى المؤتمرات والمعارض والمناسبات الفنية والفعاليات الخاصة.

كما حصل فندق دبليو مسقط، أحدث المشاريع الفندقية التابعة لمجموعة عُمران، على جائزة أفضل فندق حديث رائد في العالم لعام 2019. ويمثل فندق دبليو مسقط إضافة عالمية المستوى بموقعه الفريد والعصري على شاطئ القرم في مسقط وعلى مقربة من دار الأوبرا السلطانية مسقط، حيث يسهم في تلبية الطلب المتزايد على السياحة الفندقية الفاخرة في المنطقة، ويضم 279 غرفة فندقية وأجنحة من فئة الخمس نجوم بإطلالات ساحرة على البحر ومناظر خلابة وتصاميم مستوحاة من التنوع الطبيعي والموروث الثقافي المتفرد للسلطنة.

وقال قيس بن زاهر الحوسني، نائب الرئيس للشؤون الحكومية والمؤسسية في "مجموعة عُمران": يُشرفنا الفوز بثلاث من أبرز جوائز قطاع السفر والسياحة على الصعيد العالمي. ويُسلط هذا التكريم الضوء على مكانة عُمان على خارطة السياحة العالمية، الأمر الذي سيساهم في جذب المزيد من الفرص للقطاع. كما تؤكد الجائزة التزامنا بمواصلة تطوير السياحة وتحقيق المزيد من النمو من خلال المشاريع والأصول والاستثمارات المستدامة القادرة على دعم خطط النمو السياحي قُدمًا.