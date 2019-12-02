ثلاثة نصوص (شعر نبطي)

عبد الله الحكماني | سلطنة عمان

(1)

أغضّ الطَرْف وَعْيوني تنازع

على شوف العصافير الجميله

//

ويمنعني عن الشبهات وازع

وتاخذني الفضيله للفضيله

//

لَوَ انّ القلب من جوّاي فازع

الى ظلّ الشَجَر حزّة مجيله!

***

(2)

يا بَعَد كلّ الذينَ واللواتي

شفتهم في درب عمري واخذلوني

//

ما معي الّاك يا كلّ أمنياتي

(سارتي) أنتي ومعناي وْشؤوني

//

من وصولك تبتدي قيمة حياتي

وَبْوجودك يوجد النور ابعيوني

//

فاستبيحيني رضا حتى مماتي

واسكنيني من قَبَل لا يدفنوني

***

(3) غَرْبة فَكَر

مُؤْلم شعور الشاعر المتغرّب

غربة فَكَر ما هي بغربة دار!

//

في غرفته ينده عقل ويقرّب

ورقه، قلم، مستحدثات،أفكار!

//

يعرض حزن يومه على المطرّب

لعلّ يلقى دون شوك أزهار!

//

واشياءه العذرا منه تتسرّب

في جمجمه اقسى من الاحجار!

//

أعطش جماعات وْجماعه شرّب

واستبدل الجنّه بدرب النار!

//

واشرق بما يمديه حتى غرّب

واستكثرت شمسه نجوم اصغار!

//

استحضر الموجود ثمّاً جرّب

يستحضر المفقود للحضّار!

//

كونه من الواقع حِكَم يتشرّب

يتشرّب ألوان الاسى تكرار!

//

حتى غدا بين الحزانى امدرّب

والابتسامه حطّها تذكار !