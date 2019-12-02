ثلاثة نصوص (شعر نبطي)

عبد الله الحكماني | سلطنة عمان
(1)
أغضّ الطَرْف وَعْيوني تنازع
على شوف العصافير الجميله
//
ويمنعني عن الشبهات وازع
وتاخذني الفضيله للفضيله
//
لَوَ انّ القلب من جوّاي فازع
الى ظلّ الشَجَر حزّة مجيله!
***
(2)
يا بَعَد كلّ الذينَ واللواتي
شفتهم في درب عمري واخذلوني
//
ما معي الّاك يا كلّ أمنياتي
(سارتي) أنتي ومعناي وْشؤوني
//
من وصولك تبتدي قيمة حياتي
وَبْوجودك يوجد النور ابعيوني
//
فاستبيحيني رضا حتى مماتي
واسكنيني من قَبَل لا يدفنوني
***
(3) غَرْبة فَكَر
مُؤْلم شعور الشاعر المتغرّب
غربة فَكَر ما هي بغربة دار!
//
في غرفته ينده عقل ويقرّب
ورقه، قلم، مستحدثات،أفكار!
//
يعرض حزن يومه على المطرّب
لعلّ يلقى دون شوك أزهار!
//
واشياءه العذرا منه تتسرّب
في جمجمه اقسى من الاحجار!
//
أعطش جماعات وْجماعه شرّب
واستبدل الجنّه بدرب النار!
//
واشرق بما يمديه حتى غرّب
واستكثرت شمسه نجوم اصغار!
//
استحضر الموجود ثمّاً جرّب
يستحضر المفقود للحضّار!
//
كونه من الواقع حِكَم يتشرّب
يتشرّب ألوان الاسى تكرار!
//
حتى غدا بين الحزانى امدرّب
والابتسامه حطّها تذكار !