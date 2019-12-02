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ثلاثة نصوص (شعر نبطي)

الإثنين 02 ديسمبر 2019 08:52 ص بتوقيت مسقط

ثلاثة نصوص (شعر نبطي)

 

عبد الله الحكماني | سلطنة عمان

(1)

أغضّ الطَرْف وَعْيوني تنازع

                            على شوف العصافير الجميله

//

ويمنعني عن الشبهات وازع

                               وتاخذني الفضيله  للفضيله

//

لَوَ انّ القلب من جوّاي فازع

                             الى  ظلّ الشَجَر حزّة مجيله!

***

(2)

يا   بَعَد   كلّ    الذينَ   واللواتي

                        شفتهم في درب عمري واخذلوني

//

ما معي  الّاك   يا  كلّ  أمنياتي

                           (سارتي) أنتي ومعناي وْشؤوني

//

من وصولك تبتدي قيمة حياتي

                           وَبْوجودك  يوجد  النور  ابعيوني

//

فاستبيحيني رضا  حتى مماتي

                             واسكنيني  من  قَبَل  لا يدفنوني

***

(3) غَرْبة فَكَر

 

مُؤْلم شعور الشاعر المتغرّب

                             غربة فَكَر ما هي بغربة دار!

//

في غرفته ينده عقل ويقرّب

                            ورقه، قلم، مستحدثات،أفكار!

//

يعرض حزن يومه على المطرّب

                              لعلّ يلقى دون شوك أزهار!

//

واشياءه العذرا منه تتسرّب

                          في جمجمه اقسى من الاحجار!

//

أعطش جماعات وْجماعه شرّب

                              واستبدل الجنّه بدرب النار!

//

واشرق بما يمديه حتى غرّب

                          واستكثرت شمسه نجوم اصغار!

//

استحضر الموجود ثمّاً جرّب

                               يستحضر المفقود للحضّار!

//

كونه من الواقع حِكَم  يتشرّب

                           يتشرّب ألوان  الاسى  تكرار!

//

حتى غدا  بين الحزانى امدرّب

                              والابتسامه  حطّها  تذكار !

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