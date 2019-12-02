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نصَّـان

الإثنين 02 ديسمبر 2019 08:51 ص بتوقيت مسقط

نصَّـان

 

عبد الرزاق الصغير | الجزائر

 

(1)

في السر

أتنصل من خوفي

من الحب من طرف واحد

في السر أغني

عندما أكون وحدي

أحيانا يجيء الشعر

وأخرى يتركني لأتلصص

على جارتي تغني لحنا فرنسيا  وهي تنشر سوتياناتها

السماوية وسراويلها الداخلية

في السر

عندما أكون وحدي

أقرر مع يقينيأنه لا مجال للتنفيذ

أن أقلع عن التدخين

الإيدام والمشروبا ت الغازية والكحولية السياسة وقول الشعر

النوم متأخرا وفعل الحب عندما تسنح الفرصة

بعدما أطفئ الهاتف والنور والتلفاز

أصارحك بحبي

وأنام

ربما طول عمري.

 

(2)

يشتم سائق التاكسي

الكلبة التي قطعت الطريق السريع

والحكومة التي لم تقم الحواجز

وزملائه الذين مسكهم الردار

والشياطين والملائكة

والمطر والصحو

والطبيبة التي في عطلة ولادة

دون أن يخلفها أحد

وزوجته التي ولدت له دزينة من الأطفال

والمعلم السيء السمعة

رئيس البلدية

ورئيس المجلس البلدي الذي مسك متلبسا

ب ...

تطلب منه المرأة الجالسة في الخلف التوقف

أنزل معها ، ندفع تقريبا ضعف السعر المعهود

نفر الى أقرب سقيفة فقد حطت زخة نوء قوية

تنظر الي

أنظر اليها

ننطق معا

تشرب معي إختلفنا في اسم المشروب

قالت شاي

و قلت قهوة

كانت إمرأة جميلة

 

   

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