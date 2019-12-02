د. صالح الفهدي| سلطنة عمان

أَغْنَاكَ ذِكْرُكَ، يكفي ذاكَ مفتَخَرُ

إِنْ يَذْكُرِ النَّاسُ فضلاً يُشْرِقِ الْأَثَرُ

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إِنِّي أَرى رجلاً حتَّى لَأَحْسَبُهُ

مِنْ حُسْنِهِ الْحُسْنَ إِلَّا أَنَّهُ بَشَرُ

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فَإِنْ تَعَاظَمَ بالأخلاقِ كنتُ لهُ

خِلاًّ، يُبادِلُهُ ودّاً، ويَبتَدِرُ

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وإنْ تَكَشَّفَ عنْ خَلْقٍ بِلا خُلُقٍ

عَدَدْتُ ذلكَ ذنباً ليسَ يُغْتَفَرُ

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ما أعظمَ الْمَرْءَ عندي في تواضُعِهِ

وما أذَلَّ الذي في خَدِّه صَعَرُ

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أَكْبَرْتُ أوَّلَهُم حتَّى وَإِنْ تَرِبَتْ

يَدَاهُ مِنْ مُتَعِ الدُّنيا، فَيَسْتَتِرُ

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ولستُ مَنْ يَدْهَنُ الأَسْيَارِ في مَلَقٍ

ولا أُطِيقُ وَضِيعاً، شَابَهُ الْبَطَرُ!

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عهدِي معَ النَّاسِ إِنْ تَسْمُو خلائِقُهُمْ

وتستقيمُ، وإِلاَّ دُونَهُ الْخَبَرُ

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هذِي خلائِقِيَ اللاَّتي جُبِلْتُ بها

وتلكَ لِلْحُرِّ في إِكْبَارِهِ الظَّفَرُ

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"إذا مَحَاسِنيَ اللاَّتِي أُدِلُّ بِهَا

كانَتْ ذُنُوبي فَقُلْ لِيْ كَيْفَ أَعتَذِرُ"(1)

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إِنِّي شَرُفْتُ بها، لا غَيَّ يَشْطَحُ بي

هَوَى الضَّلالةِ لا يُبْقِي ولا يَذَرُ

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خَلائِقٌ أُوْدِعتْ نفسي أَطُولُ بها

عِزّاً، يُزَيِّنُها في غُصْنِيَ الثَّمَرُ

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هامش: (1) البيت للبحتري