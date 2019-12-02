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ما أعظمَ الْمَرْءَ عندي في تواضُعِهِ

الإثنين 02 ديسمبر 2019 08:49 ص بتوقيت مسقط

ما أعظمَ الْمَرْءَ عندي في تواضُعِهِ

 

د. صالح الفهدي| سلطنة عمان

 

أَغْنَاكَ ذِكْرُكَ، يكفي ذاكَ مفتَخَرُ

                                  إِنْ يَذْكُرِ النَّاسُ فضلاً يُشْرِقِ الْأَثَرُ

 //

إِنِّي أَرى رجلاً حتَّى لَأَحْسَبُهُ

                                       مِنْ حُسْنِهِ الْحُسْنَ إِلَّا أَنَّهُ بَشَرُ

 //

فَإِنْ تَعَاظَمَ بالأخلاقِ كنتُ لهُ

                                            خِلاًّ، يُبادِلُهُ ودّاً، ويَبتَدِرُ

 //

وإنْ تَكَشَّفَ عنْ خَلْقٍ بِلا خُلُقٍ

                                       عَدَدْتُ ذلكَ ذنباً ليسَ يُغْتَفَرُ

 //

ما أعظمَ الْمَرْءَ عندي في تواضُعِهِ

                                     وما أذَلَّ الذي في خَدِّه صَعَرُ

//

أَكْبَرْتُ أوَّلَهُم حتَّى وَإِنْ تَرِبَتْ

                                       يَدَاهُ مِنْ مُتَعِ الدُّنيا، فَيَسْتَتِرُ

 //

ولستُ مَنْ يَدْهَنُ الأَسْيَارِ في مَلَقٍ

                                  ولا أُطِيقُ وَضِيعاً، شَابَهُ الْبَطَرُ!

 //

عهدِي معَ النَّاسِ إِنْ تَسْمُو خلائِقُهُمْ

                                         وتستقيمُ، وإِلاَّ دُونَهُ الْخَبَرُ

 //

هذِي خلائِقِيَ اللاَّتي جُبِلْتُ بها

                                      وتلكَ لِلْحُرِّ في إِكْبَارِهِ الظَّفَرُ   

 //

"إذا مَحَاسِنيَ اللاَّتِي أُدِلُّ بِهَا    

                               كانَتْ ذُنُوبي فَقُلْ لِيْ كَيْفَ أَعتَذِرُ"(1)

 //

إِنِّي شَرُفْتُ بها، لا غَيَّ يَشْطَحُ بي

                                  هَوَى الضَّلالةِ لا يُبْقِي ولا يَذَرُ

 //

خَلائِقٌ أُوْدِعتْ نفسي أَطُولُ بها

                                  عِزّاً، يُزَيِّنُها في غُصْنِيَ الثَّمَرُ

 .........

هامش: (1) البيت للبحتري

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