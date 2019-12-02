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عِراقيٌ ثائرٌ وذخيرة اللاءات في نبضِي

الإثنين 02 ديسمبر 2019 08:48 ص بتوقيت مسقط

عِراقيٌ ثائرٌ وذخيرة اللاءات في نبضِي

د. ريم سليمان الخش | باريس

 

 قاوم سعير الكون بالرفضِ

                             ونيازك اللاهوت بالدحضِ!!

//

واصرخ بوجه النار لاهبة

                            :(إني أنا اللاموتَ فانقضي!)

//

أوكلّما أحرقتِ أفئدةً

                            نبتت ثمار الرفض بالروض!

//

أوكلّما أوغلتِ هادمةً

                                 قوّيتِ نفحَ الخُلد بالنقضِ!

//

لا نارَ تحرقُ عاشقا نزقا

                                 باع الأنا بحلاوة العرضِ

//

لا ليلَ يمنعُ برقَ مهجته

                              من أن يُنير الأفقَ بالومضِ!!

//

أنا ثائرٌ والبرقُ يسكنني

                               وذخيرة اللاءات في نبضِي

//

لاءٌ لكلّ حمامة ذُبحت

                              في خنجر الأديان والبُغضِ!!

//

لاءٌ لسوط القهر دافعة

                                 أنفاسيَ الحرّى على الفيضِ

//

لاءٌ بوجه الزيف ممتثلا

                             بحقوق أهل الفقه في عرْضي!!

//

لاءٌ بوجه الريح عاصفة

                                     وغبارها ينزاح بالغمضِ

//

لاءٌ لناب الجوع ينهشني

                                     سأقابل التجويع بالعض!!

//

سأميتُ فيّ الجوعَ منصرفا

                                     لسنابلي من منبتي المحضِ

//

للشنفرى آوي إلى جبلي

                                    أسْتَفُّ نور الله في رفضي !!

//

لاءٌ لثوب الذل يلبَسُني

                                   ليواريَ السوءات في الخفضِ

//

لاءٌ لحبل الغرب متصلا

                                       بعضي يلفّ بحبّه بعضي

//

حرٌّ أنا والخَشْمُ مرتفعٌ

                               جذعي كجذع النخل في أرضي!

//

متأبطٌ عزّي ولست أنا

                                 أعداء أهل البين أسترضي!!

//

عارٍ ولا أخشاك يازمني

                                 لا تُغرني في ثوبك الغضِّ!!

//

حرٌ أنا والنزفُ عمّدني

                              بدمي على اللاءات إذْ أمضي

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