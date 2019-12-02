عِراقيٌ ثائرٌ وذخيرة اللاءات في نبضِي

د. ريم سليمان الخش | باريس
قاوم سعير الكون بالرفضِ
ونيازك اللاهوت بالدحضِ!!
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واصرخ بوجه النار لاهبة
:(إني أنا اللاموتَ فانقضي!)
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أوكلّما أحرقتِ أفئدةً
نبتت ثمار الرفض بالروض!
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أوكلّما أوغلتِ هادمةً
قوّيتِ نفحَ الخُلد بالنقضِ!
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لا نارَ تحرقُ عاشقا نزقا
باع الأنا بحلاوة العرضِ
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لا ليلَ يمنعُ برقَ مهجته
من أن يُنير الأفقَ بالومضِ!!
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أنا ثائرٌ والبرقُ يسكنني
وذخيرة اللاءات في نبضِي
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لاءٌ لكلّ حمامة ذُبحت
في خنجر الأديان والبُغضِ!!
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لاءٌ لسوط القهر دافعة
أنفاسيَ الحرّى على الفيضِ
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لاءٌ بوجه الزيف ممتثلا
بحقوق أهل الفقه في عرْضي!!
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لاءٌ بوجه الريح عاصفة
وغبارها ينزاح بالغمضِ
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لاءٌ لناب الجوع ينهشني
سأقابل التجويع بالعض!!
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سأميتُ فيّ الجوعَ منصرفا
لسنابلي من منبتي المحضِ
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للشنفرى آوي إلى جبلي
أسْتَفُّ نور الله في رفضي !!
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لاءٌ لثوب الذل يلبَسُني
ليواريَ السوءات في الخفضِ
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لاءٌ لحبل الغرب متصلا
بعضي يلفّ بحبّه بعضي
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حرٌّ أنا والخَشْمُ مرتفعٌ
جذعي كجذع النخل في أرضي!
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متأبطٌ عزّي ولست أنا
أعداء أهل البين أسترضي!!
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عارٍ ولا أخشاك يازمني
لا تُغرني في ثوبك الغضِّ!!
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حرٌ أنا والنزفُ عمّدني
بدمي على اللاءات إذْ أمضي