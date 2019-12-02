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صدام بين قطر والإمارات تحت شعار «لا بديل عن الفوز»

الإثنين 02 ديسمبر 2019 08:39 ص بتوقيت مسقط

مارفيك 1
سانشيز

رسالة الدوحة (موفد الرؤية) – وليد الخفيف

يلتقي العنابي القطري صاحب الضيافة نظيره الإماراتي اليوم الإثنين على إستاد خليفة الدولي، في صراع محتدم على بطاقة التأهل الثانية إلى نصف نهائي خليجي 24 المقامة حالياً في الدوحة.

ويتأهل أحد المنتخبين إلى المربع الذهبي، بعدما ضمن العراق التأهل مبكراً دون النظر لنتيجة مواجهته اليوم أمام اليمن في ختام دور المجموعات.

ويؤدي اليمن المباراة لأداء الواجب بعدما خسر من الإمارات وقطر وباتت طموحاته معقودة على تحسين الصورة بحسب ما أفاد النعاش في المؤتمر الصحفي.

ويتصدر المنتخب العراقي المجموعة برصيد 6 نقاط مُقابل 3 نقاط لكل من المنتخبين القطري والإماراتي، فيما يتذيل المنتخب اليمني المجموعة بدون رصيد من النقاط.

 

ويخوض منتخب قطر المباراة بفرصتي الفوز أو التعادل مستفيدا من فارق الأهداف، فيما تقتصر فرص الأبيض الإماراتي الذي يقوده الهولندي فان مارفيك على الفوز فقط.

وقال الهولندي بيرت فان مارفيك المدير الفني للمنتخب الإماراتي: «منتخب قطر متميز وشاهدنا فوزه أمام المنتخب اليمني ويمكن له مواصلة تطوره فهو الأفضل في هذه الدورة، لكن لدينا الفرصة كذلك لإثبات وجودنا».

وفي المباراة الثانية بالمجموعة، وعلى الرغم من تأهله رسميًا، يتطلع المنتخب العراقي لتحقيق الفوز على نظيره اليمني لتحقيق العلامة الكاملة وتعزيز صدارته للمجموعة فيما يتطلع اليمن إلى حفظ ماء الوجه قبل الرحيل عن الدوحة.

ومع تأهله رسميًا، ينتظر أن يعتمد أسود الرافدين على عدد كبير من اللاعبين البدلاء ممن خاض بهم المباراة الأولى في البطولة والتي حقق فيها الفوز على قطر.

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