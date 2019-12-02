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الكويت تتأهب لعبور البحرين.. وسوزا يراهن على العودة بالفوز والتأهل

الإثنين 02 ديسمبر 2019 08:38 ص بتوقيت مسقط

ثامر عناد 1
مدرب البحرين 1

الدوحة - وليد الخفيف

قال مدرب منتخب الكویت الوطني ثامر عناد، إن مباراة البحرین القادمة «تعتبر شبه نھائي» حیث سیتأھل الفائز فیھا للدور نصف النھائي لدورة (كأس الخلیج العربي الـ24 لكرة القدم) المقامة في قطر. 

وأضاف عناد خلال مؤتمر صحفي قبل مواجھة منتخب البحرین اليوم على (إستاد خلیفة الدولي) أن الفریق جاھز للقاء آملا العودة لسكة الانتصارات، مشيراً إلى أن المنتخب البحریني یمتلك لاعبین ممیزین ومدربا جیدا.

وأكد المدير الفني لمنتخب الكويت أنه طوى صفحة الخسارة أمام عمان والتركیز ینصب حالیاً على مباراة البحرین.

وأضاف مدرب منتخب الكويت: «نظهر دائما بشكل جيد في الشوط الثاني مقارنة بالشوط الأول، ولم نحسن البداية أمام السعودية وعمان، تأخرنا بهدفين أمام عمان ونجحنا في العودة وتقليص الفارق وكنا قريبين من التعادل، رغم خسارتنا من عمان غير أننا قدمنا شوطا ثانيا قويا أظهر فيه اللاعبون إمكانات كبيرة».

وعن مباراة الغد المرتقبة قال عناد: «مباراة لا تقبل القسمة على اثنين. منتخب البحرين فريق قوي ويمتلك لاعبين مميزين ومدرب متميز، لقد فاز بلقب غرب آسيا وهذا يؤكد أنهم يمتلكون الكثير . نتطلع لتقديم أقوى أداء نمتلكه من أجل إسعاد الجماهير الغفيرة التي أتت خلفنا من الكويت آملين حجز مقعد في المربع الذهبي».

وأضاف مدرب الكويت: «طوينا صفحة الخسارة من عمان، وننظر فيما يمكن أن نقوم به أمام البحرين، والكرة مازالت في الملعب وفرصنا متاحة لبلوغ نصف النهائي، وأمرنا في أيدينا وسندافع عن حظوظنا بكل قوة».

من جانبه قال مدرب المنتخب البحریني ھیلیو سوزا خلال المؤتمر إن فریقه سیقدم كل ما لدیه للفوز والتأھل للدور نصف النھائي من خلیجي 24.

وأوضح سوزا أنه سیلعب بالأسلوب الذي اعتاد اللعب به مع لاعبیه والمتمثل بزیادة الضغط على الفریق المنافس واستغلال أخطائه لتسجیل الأھداف..

أما لاعب منتخب البحرین سید محمد جعفر فذكر أن الفوز أمام الكویت ھو الخیار الوحید للتأھل للدور المقبل من «خلیجي 24» مشیرًا إلى أن زملاءه سیدخلون المباراة برغبة الفوز وتقدیم مستوى جید.

وأضاف : «أجرينا بعض التغييرات على التشكيلة الأساسية في المباراتين الماضيتين وسنخوض مباراة الكويت بأقوى تشكلية نمتلكها، وكل المباريات صعبة ولا يجب أن ننسى ضغط المباريات حيث نلعب كل يومين أو ثلاثة أيام والعديد من اللاعبين لم يعتادوا هذا».

ويلتقي المنتخب الكويتي صاحب النقاط الثلاث نظيره البحريني بنقطة واحدة اليوم بإستاد عبد الله بن خليفة في ختام دور المجموعات بخليجي 24 .

 

 

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