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بعد الفوز على قطر والإمارات وبلوغ نصف النهائي

انتصارات العراق ترفع سقف الطموح.. العين على اللقب الخليجي

الإثنين 02 ديسمبر 2019 08:38 ص بتوقيت مسقط

اثير الشويلي
حسين البهادلي
بلال زكي
عدنان لفتة
من مباراة العراق والامارات

رسالة الدوحة- (موفد الرؤية) وليد الخفيف

ثمنت بعثة المنتخب العراقي تأهل منتخبهم الأول لكرة القدم لنصف نهائي خليجي 24 المقامة حالياً بالدوحة إثر الفوز على قطر والإمارات في دور المجموعات، مؤكدين أن أسود الرافدين يمضون قدمًا نحو اللقب الخليجي الغائب عن خزائنهم منذ ثلاثة عقود.

رئيس بعثة المنتخب العراقي عضو اتحاد الكرة علي الأسدي أشاد بمستوى اللاعبين والجهاز الفني قائلاً:«حققنا الهدف المرحلي وهو بلوغ الدور الثاني. قدمنا أنفسنا بشكل مشرف لكل عراقي. سنواصل العمل الجاد والطموح من أجل تحقيق اللقب وثقتي كبيرة في اللاعبين وقدرتهم على تحقيق ما يصبو إليه شعب العراق المخلص».

ومن جانبه قال أثير الشويلي عضو المكتب الإعلامي، باتحاد كرة القدم العراقي بفوز منتخب بلاده: «قدم اللاعبين أداءً راقيا معززا بنتائج إيجابية. لقد تمكن من الفوز على قطر صاحب الأرض والجمهور، والفوز على بطل آسيا في معقله عمل كبير يدعو للفخر».

وأضاف الشويلي: «العراق حسم أمره مبكرا وضرب موعدا مع نصف النهائي بعدما نجح في الفوز على المنتخب الإماراتي، وسنخوض اللقاء الثالث أمام اليمن لأداء الواجب وربما تكون الفرصة سانحة أمام المدرب لمشاركة البدلاء من أجل رفع درجة الجاهزية، وكان بوسعنا الظهور بشكل أفضل في الشوط الثاني أمام الإمارات ونطمح أن نستجمع كل قوانا لنصف النهائي».

وقال المحلل العراقي عدنان لفتة، :«ظهرنا بشكل متميز أمام المنتخب القطري، والعراق في حالة تدريبية جيدة وإعداد نفسي مثالي مستلهما قوته من جمهور كبير لم يدخر جهدا في مساندته، وحققنا فوزين هامين على قطر والإمارات وحجزنا مقعدا في نصف النهائي، والمنتخب بعث لمنافسيه رسائل تؤكد جاهزيته، وربما يعتمد المدرب على بعض الأسماء الشابة أمام اليمن، ونطمح أن نستعيد لقب لطالما كان عصيًا علينا لعقود».

 ورشح لفتة العراق وقطر وسلطنة عُمان للوصول بعيدا في البطولة، مشيدًا في الوقت نفسه بأداء الأحمر مشددا على قدرته على الدفاع عن لقبه.

 

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