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133 لاعبا يتنافسون على لقب بطولة عُمان الفردية للشطرنج

الأحد 01 ديسمبر 2019 08:45 م بتوقيت مسقط

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مسقط- الرؤية

تنطلق بطولة عمان الفردية للشطرنج 2019 في نسختها الخامسة يوم الإثنين، للفئات من 18 سنة فما فوق للجنسين، ومن 18 سنة وما دون للجنسين.

وتم تسجيل 133 لاعباً في البطولة وذلك بواقع 72 لاعباً في فئة العموم يتصدرهم المصنف استاذ اتحادي مرشح ولاعب المنتخب الوطني سالم بن محمد العمري بتصنيف 1921 يليه سالم بن عيسى شماس بتصنيف 1880، ووصل عدد المصنفين في البطولة في فئة العموم 44 لاعباً مصنف دولي في حين يشارك بالبطولة 28 لاعب غير مصنف.

وفي فئة الشباب والتي تنطلق يوم الخميس 5 ديسمبر بلغ عدد المسجلين لغاية الان 61 لاعباً يتصدرهم عبدالرحمن الزدجالي بتصنيف 1545 يليه المصنف الثاني بالبطولة اسامة الدروشي بتصنيف 1506 ، حيث بلغ عدد المصنفين في فئة الشباب 19 لاعباً مصنفاً و43 لاعباً غير مصنف.

ويدير البطولة نخبة من الحكام المحليين والمنظمين الرسمين والذي تم اعتمادهم مؤخراً من الاتحاد الدولي والذي تسعى اللجنة الى تأهيلهم وتديبهم لادارة وختلف البطولات الرسمية المحلية منها والدولية والتحضير ايضا لبطولة اسيا للهواة للشطرنج العام المقبل.

وتقام البطولة وفق قانون اللعبة الصادر من الاتحاد الدولي وأي ضوابط صادرة عن اللجنة المنظمة، ويقوم كل ناد بتعبئة استمارات المشاركة واللاعبين إلكترونياً، والحصول على الرقم الدولي عن طريق البريد الرسمي للجنة omanchesscommittee@gmail.com، قبل بدء البطولة بفترة كافية.

ويتم توزيع اللقاءات بين اللاعبين بنظام القرعة من خلال برنامج إلكتروني وتكون الجولات حسب عدد المشاركين.

نظام البطولة

وتنطلق البطولة لفئة العموم في الفترة من 2- 8 ديسمبر 2019، ولفئة الشباب في الفترة من 5- 8 ديسمبر 2019، وسيكون نظام اللعب وفقاً للنظام السويسري (كلاسيك) من 9 جولات للعموم و7 جولات للشباب، بحيث يحصل كل لاعب على وقت تفكير أساسي للمباراة قدره 90 دقيقة + 30 ثانية عن كل نقلة يؤديها من بدء المباراة (نظام فيشر)، ويلتزم اللاعبون بتسجيل جميع النقلات حتى نهاية المباراة.

وتنفذ البطولة على مرحلة واحدة وبشكل مركزي، ويتم اعتماد التسجيل إلكترونياً ، شريطة تمثيل اللاعب لأحد الأندية مع ضرورة تسجيل البريد الإلكتروني لاعتماد التسجيل.

وتحتسب نتائج الفائزين وفق النظام التالي (لكل فئة) فردي؛ حيث يحصل الفائز على المركز الأول كأس وميدالية مع مبلغ مالي، والمركز الثاني ميدالية مع مبلغ مالي، والفائز بالمركز الثالث ميدالية ومبلغ مالي، أما من المركز الرابع إلى السابع فيحصلون على مبلغ مالي.

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