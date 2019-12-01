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18112 سائحا وزائرا إلى مواقع أرض اللبان وحصن سلوت

الأحد 01 ديسمبر 2019 08:06 م بتوقيت مسقط

18112 سائحا وزائرا إلى مواقع أرض اللبان وحصن سلوت

صلالة - العمانية

بَلَغ عددُ زوَّار مواقع أرض اللبان بمحافظة ظفار ومتنزه حصن سلوت الأثري بولاية بهلاء بمحافظة الداخلية، في شهر نوفمبر الماضي 18112 سائحا وزائرا؛ وذلك حسب الإحصائية الواردة من دائرة مواقع أرض اللبان بمكتب مستشار جلالة السلطان للشؤون الثقافية.

وأوضحت الإحصائية أنَّ عدد زوار متنزه البليد الأثري ومتحف أرض اللبان بلغ 7868 زائرا، فيما بلغ عدد زوار متنزه سمهرم الأثري 5758 زائرا، بينما بلغ عدد زوار محمية وادي دوكة الطبيعية لأشجار اللبان 838 زائرا، وموقع وبار الأثري 3174 زائرا، فيما بلغ عدد زوار حصن سلوت الأثري 474 زائرا.

يُشار إلى أنَّ البليد وسمهرم ووبار ووادي دوكة مواقع مسجلة ضمن قائمة التراث العالمي تحت مسمى مواقع أرض اللبان؛ حيث يقوم مكتب مستشار جلالة السلطان للشؤون الثقافية بتطوير وتزويد هذه المواقع بالمرافق الخدمية والجمالية؛ بهدف تعزيز السياحة الثقافية والأثرية.

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