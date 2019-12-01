"هواوي" تطلق سماعتها الذكية "FreeBuds 3" في "ستي سنتر مسقط"

مسقط – الرؤية

أطلقت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين سماعة HUAWEI FreeBuds 3 المُنتظرة، أول سماعة بلوتوث في العالم بتصميم مفتوح مزودة بتقنية إلغاء الضجيج الذكية، في متجرها بستي سنتر مسقط؛ وذلك ضمن احتفال الشركة بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد.

وحضر الفعالية محمد العريمي، ناشط مواقع وسائل التواصل الإجتماعي، لينضم إلى محبي التقنيات الحديثة ومحبي هواوي لتجربة السماعة الجديدة كليا. وفاز عدد من الحضور بسماعات الأذن العصرية والمُبتكرة لتمنحهم تجربة صوتية غير مسبوقة ومتكاملة والتي تُعد الخيار الأول لعشاق الموسيقى ومحبي السفر والتقنيين ورواد أحدث الصيحات على حد سواء. بفضل تزويدها بمعالج Kirin A1 من هواوي، تفتح سماعات Huawei FreeBuds 3 عصرا جديدا في حلول الصوت الرقمية التي تتكامل مع مزايا إلغاء الضجيج الذكية والأداء طويل الأمد ضمن جهاز واحد. كما، أطلقت المجموعة هاتف HUAWEI Y9s، أحدث هواتف هواوي الذكية من الفئة الأساسية بتصميم عصري، ومواصفات عالية تجعله هاتفاً منافسا بالسوق العالمي.

وتم تزويد سماعات 3HUAWEI FreeBuds بتقنيات متقدمة لتثري مستخدمها بتجربة استثنائية في أي مكان كانوا. ولتحسين الصوت وجعله أكثر وضوحاً أثناء المكالمات الهاتفية والحدّ من الأصوات المحيطة، تم تجهيز السماعات بتقنية إلغاء الضجيج الذكية لتقليل الضوضاء المحيطة وتخفيف أصوات الرياح القوية أثناء الاستخدام في الخارج. وبالإضافة إلى الصوت عالي الجودة، تمتاز السمّاعات بتصميم مفتوح، لتمنح مرتديها تجربة مريحة ومستقرة بثبات على الأذن لفترات طويلة، مما يجعل منها الخيار المثالي في مختلف السيناريوهات.