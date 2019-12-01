لأول مرة .. تشغيل كاميرات لاكتشاف استخدام الهواتف أثناء قيادة المركبات

سيدني - رويترز

قالت سلطات النقل في ولاية نيو ساوث ويلز الاسترالية إن الولاية وضعت كاميرات لرصد الهواتف المحمولة اليوم الأحد على أمل خفض عدد قتلى الطرق بواقع الثلث خلال عامين.

وتقول هيئة النقل بالولاية إن أول كاميرات في العالم لاكتشاف الهواتف المحمولة ستعمل يوميا على مدار الأربع والعشرين ساعة وفي كل الأحوال المناخية لاكتشاف أي قائد سيارة يستخدم الهاتف المحمول.

وقال مايكل كوربوي مساعد مفوض شرطة ولاية نيو ساوث ويلز "إنه نظام لتغيير الثقافة".

ويبيح القانون في نيو ساوث ويلز الاتصال أو استقبال مكالمات صوتية في أثناء قيادة السيارة ولكن شريطة استخدام السماعات.

ويحظر القانون كل الاستخدامات الأخرى للهاتف المحمول في أثناء القيادة مثل مكالمات الفيديو واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتصوير.

وتشير الاحصاءات الرسمية إلى أن 329 شخصا لقوا حتفهم حتى الآن هذا العام في حوادث طرق بولاية نيو ساوث ويلز مقابل 354 شخصا خلال سنة 2018 كلها. وتريد الولاية خفض عدد قتلى حوادث الطرق 30 في المئة بحلول 2021.

وقالت هيئة النقل بالولاية إن كاميرات اكتشاف الهاتف المحمول تستخدم الذكاء الاصطناعي لمراجعة الصور ورصد الاستخدام غير القانوني للهاتف.

وخلال أول ثلاثة أشهر بعد تشغيل أنظمة الرصد سيتم توجيه رسائل تحذير لقائدي السيارات المخالفين. وبعد ذلك ستكون العقوبة غرامة معيارية تبلغ 344 دولارا أستراليا(233 دولارا) وغرامة قدرها 457 دولارا أستراليا (310 دولارات) في مناطق المدارس.