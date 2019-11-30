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تكريم الباحثة العمانية عذراء المعولية بجائزة «فئة التميز العلمي والبحثي العربي ٢٠١٩"

السبت 30 نوفمبر 2019 06:42 م بتوقيت مسقط

تكريم الباحثة العمانية عذراء المعولية بجائزة «فئة التميز العلمي والبحثي العربي ٢٠١٩"

 

مسقط – الرؤية

 

حصلت الدكتورة عذراء بنت هلال المعولية على جائزة أفضل العرب «فئة التميز العلمي والبحثي العربي ٢٠١٩» بالمملكة المغربية بمدينة مراكش الحمراء من قبل جوائز جلوبال العالمية، والتي تدعم وتكرم قيم العلم والعمل والعطاء من خلال تكريم نخبة متميزة تمثل نماذج رائدة من المجيدين والمتميزين في مختلف مواقع العمل والإنتاج.

وتهدف الجائزة لمكافأة التميز في العالم العربي بكافة أشكاله وفي مختلف الميادين والتي ستسهم في الارتقاء بالقدرات والمعرفة والوعي في محيطنا العربي، وتم الاختيار على بناء عدة مؤشرات علمية من الأبحاث والدراسات المتميزة التي تم إنجازها واعتمادا على عدة مؤشرات ملموسة من قبل لجنة مختصة من الخبراء بناءً على معايير كمية وتطبيقية شفافة وعادلة وتتميز بالنزاهة والتجرد.

وألقت الدكتورة عذراء المعولية كلمة المكرمين والتي عبرت فيها عن سعادتها بهذا النجاح واختيارها من بين آلاف المبدعين وأهدت هذا النجاح إلى الوطن ولباني هذه النهضة المباركة الداعم الأول للعلم والعلماء حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- ..

وتمنح الجائزة لثلاث فئات رئيسية من الدول العربية «فئة القيادة، فئة الأعمال، وفئة نجوم المجتمع»، ورؤية الرسالة هي أن تصبح جائزة أفضل العرب الجائزة الأكثر قيمة على مستوى العالم العربي في السنوات القليلة القادمة وأن تساهم هذه الجائزة في الارتقاء بالقدرات، المعرفة والوعي في محيطنا العربي..

الدكتورة عذراء المعولية مديرة مركز الدراسات والبحوث بوزارة الصحة ومديرة البرنامج الاستراتيجي البحثي للأمراض غير المعدية بمجلس البحث العلمي، حاصلة على عدة جوائز منها جائزة أفضل بحث إكلينيكي من الجمعية الأسترالية للأبحاث الطبية في عام ٢٠٠٧ وجائزة المرأة للإجادة في القطاع الصحي ٢٠١١ وجائزة زمالة لوريال اليونيسكو للعلوم ٢٠١٥ وتم اختيارها ضمن أفضل ٤٠ شخصية عمانية ناجحة في كتاب جوهرة عُمان نتاج أبحاثها العلمية المنشورة في العديد من الدوريات العالمية والمحلية المحكمة.

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