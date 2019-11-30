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«ديم»: البدء في تنفيذ أعمال ربط عدد من المشاريع الإستراتيجية بمحافظتي مسقط والداخلية

السبت 30 نوفمبر 2019 06:41 م بتوقيت مسقط

«ديم»: البدء في تنفيذ أعمال ربط عدد من المشاريع الإستراتيجية بمحافظتي مسقط والداخلية

 

 

 مسقط – الرؤية

 

تبدأ الهيئة العامة للمياه «ديم» غداً أعمال ربط عدد من المشاريع المائية الجديدة بمحافظتي مسقط والداخلية بمنظومة نقل المياه الرئيسية والتي تستمر لمدة 48 ساعة.

ونفذت الهيئة العامة للمياه، عملية ربط المضخات الجديدة لمشروع تحسين الخط الرئيسي بمحافظة الداخلية بمحطة الضخ الرئيسية بولاية بركاء يأتي ذلك لاستكمال تعزيز منظومة شبكة المياه في المحافظة  بالإضافة إلى رفع كفاءة محطات ضخ المياه بولاية السيب، وتعزيز الربط التبادلي بين محطات التحلية.

واتخذت «ديم» التدابير اللازمة للتقليل من آثار نقص المياه على محافظة الداخلية حيث تم تفعيل عمل لجنة الطوارئ الرئيسية ولجان الطوارئ في الولايات من خلال رفع مستويات المياه بجميع خزانات التجميع الرئيسية إضافة إلى تفعيل حقول الآبار التابعة لديم في المحافظات والمستخدمة في حالات الطوارئ والتي يتم الضخ منها مباشرة عبر الشبكات لخزانات التجميع في الولايات بعد التأكد من جودة المياه.  

ودعت الهيئة العامة للمياه، كافة المشتركين في محافظة الداخلية إلى التأكد من ملء خزاناتهم المنزلية ووجود كميات كافية من المياه في الخزانات تكفي لتغطية الطلب خلال فترة التحسينات والاستمرار في ترشيد الاستهلاك لعدم التأثر بنقص إمدادات المياه.

وأكدت «ديم» على أهمية وجود الخزانات المنزلية لدى المستهلكين وما لها من دور كبير في عدم التأثر بأعمال التحسينات، موضحة أن مركز الاتصال التابع لـها يعمل على مدار الساعة على الرقم 1442 وعلى استعداد لتلقي البلاغات والملاحظات من المشتركين إضافة إلى التواصل عبر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني والتي يتم خلالها التفاعل والرد مع المشتركين وملاحظاتهم وتحديث ما يتم من أعمال خلال فترة تنفيذ التحسينات في الشبكة.

 

 

 

 

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