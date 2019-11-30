السنيدي يرعى انطلاق المؤتمر السنوي لمركز عُمان للحوكمة والاستدامة.. الخميس

مسقط - العمانية

ينظم مركز عُمان للحوكمة والاستدامة بالتعاون مع الهيئة العامة لسوق المال ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخميس المقبل المؤتمر السنوي للمركز تحت شعار "نحو حوكمة شركات فاعلة وسليمة" بفندق كمبنسكي الموج. ويرعى افتتاح المؤتمر معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة - نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط.

ويهدف المؤتمر إلى التعريف بأهمية ممارسات الحوكمة وفوائدها على الشركات بشكل خاص والاقتصاد بشكل عام ومعرفة مدى حاجة الشركات لممارسات الحوكمة والآلية المثلى للتطبيق والتأكيد على القوانين والتشريعات لترسيخ المبادئ والإلزام ومعرفة التحديات التي تواجه الشركات بكافة أشكالها القانونية فيما يتعلق بالحوكمة. ويتناول عدة محاور منها: الحوكمة لنمو مستدام والتوجهات الإقليمية والعالمية في الحوكمة وكسب الثقة من خلال أدوات الإفصاح والشفافية وحوكمة الشركات المملوكة للدولة إلى جانب بناء نظام حوكمة فعال.

ويستضيف المؤتمر عددًا من المتحدثين من داخل السلطنة وخارجها ورؤساء تنفيذيين من مختلف المؤسسات التي تعمل في مجال الاستدامة من بينهم جابريلا فيجيوريدو دياس رئيسة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال البرتغالية وفيانا جوردانت مدير برنامج الحوكمة في الشرق الأوسط والدكتور ناصر السعيدي مؤسس معهد حوكمة الشركات في دبي.

وقال السيد حامد بن سلطان البوسعيدي المدير التنفيذي لمركز عمان للحوكمة والاستدامة إنّ المؤتمر يتزامن مع المرحلة القادمة من رؤية "عُمان 2040" التي تمثل الحوكمة فيها ركيزة أساسية من أدوات التنمية الشاملة إذ تعزز مفهوم الشراكة بين القطاع الخاص والعام لأهميته القصوى في التعرّف على المرحلة المستقبلية القادمة. ويهدف المؤتمر إلى تعزيز القوانين والتشريعات التي صدرت في مجال الحوكمة أخيرًا إلى جانب آلية التطبيق المثلى، وتسليط الضوء على أهميّة ممارسات الحوكمة وفوائدها على الجهات المطبقة لها ومناقشة مدى حاجة الشركات لهذه الممارسات حسب اختلاف أشكالها القانونية وممارساتها التجارية قياسا على الأداء الاقتصادي والمتغيرات الخارجية ومعرفة التحديات والعوائق التي تحد من تطبيق هذه الممارسات بالصورة الأمثل في بيئة الأعمال.

ويعد المؤتمر فرصة ثمينة لجميع المؤسسات في السلطنة لإبراز دور الجهات والشركات لتبني المسؤولية المجتمعية والاستدامة في بيئة عملها ومساهمتها في الاقتصاد الوطني والاجتماعي والبيئي. وسيحضر المؤتمر عدد من أصحاب المعالي والسعادة وممثلو الجهات المعنية ورجال الأعمال وصناع القرار في الاستدامة من خارج وداخل السلطنة.