2.7% نموًا في رصيد الائتمان الممنوح من البنوك التقليدية

مسقط - العمانية

سجل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من البنوك التقليدية نموًا بنسبة 7ر2 بالمائة بنهاية سبتمبر 2019، وشهد المكون الرئيسي ضمن هذا الإجمالي وهو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص نموًا بنسبة 3ر1 بالمائة ليبلغ 19 مليار ريال عماني.

وشهدت استثمارات البنوك التقليدية في الأوراق المالية بشكل عام ارتفاعًا ملموسًا بنسبة 3ر11 بالمائة لتصل إلى حوالي 6ر3 مليار ريال عماني في نهاية سبتمبر 2019. وبلغ الاستثمار في أذون الخزينة الحكومية 2ر293 مليون ريال عماني.

وفي جانب الخصوم ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك التقليدية بنسبة 1ر2 بالمائة ليصل إلى 7ر19 مليار ريال عماني في نهاية سبتمبر 2019 مقارنة مع 3ر19 مليار ريال عماني في سبتمبر 2018.

وسجلت ودائع القطاع الخاص لدى البنوك التقليدية نموًا بنسبة 4ر3 بالمائة لتبلغ 8ر12 مليار ريال عماني أي ما يعادل حوالي 65 بالمائة من إجمالي الودائع لدى هذه البنوك. ومن حيث الملاءة المالية بلغ مجموع رأس المال الأساسي والاحتياطيات للبنوك التقليدية حوالي 9ر4 مليار ريال عماني في سبتمبر 2019.