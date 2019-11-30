السبت, 30 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
25 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. شركات ومناقصات
  5. عرض الخبر

"عُمان أفينيوز مول" يحتضن مجمع السينما الأكبر في السلطنة

السبت 30 نوفمبر 2019 05:36 م بتوقيت مسقط

Oman Avenues Mall_2
Oman Avenues Mall_3
Oman Avenues Mall_4
Oman Avenues Mall_5

 

 

مسقط – الرؤية

أنجز "عمان أفينيوز مول" المرحلة الثالثة من خطة التطور الشاملة بإطلاق سينيبوليس سينما، الأفضل في مجال دور العرض السينمائي عالميًا.

وسيحتفل "عُمان أفينيوز مول" بهذا الإنجاز من خلال تنظيم كرنفال بمشاركة مجموعة متنوعة من الفنانين الذين يؤدون عروضهم في أنحاء مختلفة بالمركز التجاري. ولتقديم تجربة مثيرة للمتسوقين، يخطط مركز التسوق لتقديم الفنانة المشهورة ومغنية البوب والمُمثلة والشخصية التلفزيونية المسلية، مايا دياب.

وقال جوجي جورج المدير العام للتطوير والتأجير في مجموعة اللولو الدولية: كوننا وجهة متعددة الخدمات، وكجزء من رحلة التطور هذه، نعمل على جذب قلوب الزبائن من مختلف الأعراق، وتوفير أجواء نابضة بالحياة. وعدنا بالتجديد على مراحل متعددة والارتقاء لتحقيق تجربة تسوق وترفيه متميزة، ويسرنا أن التطور واسع النطاق الذي تم إنجازه حتى الآن يقدم بالفعل تجربة فريدة من نوعها للعملاء.

ويضم "سينيبوليس سينما" 14 شاشة و1474 مقعدا تشمل قاعات كبار الشخصيات وماكرو إكس ئي وجونيورز. وتعد السينما التي تبلغ مساحتها 4,396 مترا مربعا بتقديم تجربة مميزة بتوفير مزيج من المقاعد الجلدية الهزازة وقاعات مقاعد جلدية بالكامل وصوت متطور وتكنولوجيا عرض عالية الوضوح.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

18 أبريل 2015

"أفينيوز مول" أكبر مجمع تجاري في السلطنة .. والافتتاح نهاية العام الجاري

المزيد

21 أكتوبر 2018

"عمان أفينيوز مول" يحتضن مكتبة ومتجر "دعنا نقرأ"

المزيد

31 يناير 2016

مجمع البريمي الرياضي يحتضن احتفالية الولاية بزفاف 15 شابا برعاية فراس بن فاتك

المزيد

15 فبراير 2017

ولي عهد الدوق الأكبر بلوكسمبورج يزور الجامع الأكبر والأوبرا والمتحف الوطني

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

الإعلان عن أسعار الوقود في السلطنة لشهر ديسمبر 2019

الاقتصاد - محلي

تعرف على حالة الطقس بالسلطنة .. اليوم

المحليات - أخبار

لأول مرة منذ ٤٠ عاما.. إعلان الدولة المستضيفة لـ"خليجي ٢٥"

رياضة - دولي

احتمال تشكل سحب منخفضة على سواحل ظفار

المحليات - أخبار

مقتل 8 محتجين عراقيين وفرض حظر التجول بعد اقتحام القنصلية الإيرانية

دولي - أخبار

انتخاب السلطنة عضوا بلجنة التراث العالمي في "اليونسكو"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

الشرطة تكشف لغز ال ١٠ سيارات المخبأة بشمال الباطنة

المحليات - شرطة

استمرار فرص هطول الأمطار على ولايات السلطنة حتى الاثنين المقبل

المحليات - أخبار

دوروف: احذفوا "واتسآب" من هواتفكم فورا

منوعات - تكنولوجيا

العثور على الطفل المفقود بالرستاق مفارقا للحياة

المحليات - شرطة

تعرف على حالة الطقس بالسلطنة خلال إجازة العيد الوطني

المحليات - أخبار

جامعات إماراتية ومصرية ضمن قرار عدم الاعتراف بعدد من مؤسسات التعليم العالي

المحليات - تعليم

إعلان أسفل الأكثر قراءة