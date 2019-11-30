"عُمان أفينيوز مول" يحتضن مجمع السينما الأكبر في السلطنة

مسقط – الرؤية

أنجز "عمان أفينيوز مول" المرحلة الثالثة من خطة التطور الشاملة بإطلاق سينيبوليس سينما، الأفضل في مجال دور العرض السينمائي عالميًا.

وسيحتفل "عُمان أفينيوز مول" بهذا الإنجاز من خلال تنظيم كرنفال بمشاركة مجموعة متنوعة من الفنانين الذين يؤدون عروضهم في أنحاء مختلفة بالمركز التجاري. ولتقديم تجربة مثيرة للمتسوقين، يخطط مركز التسوق لتقديم الفنانة المشهورة ومغنية البوب والمُمثلة والشخصية التلفزيونية المسلية، مايا دياب.

وقال جوجي جورج المدير العام للتطوير والتأجير في مجموعة اللولو الدولية: كوننا وجهة متعددة الخدمات، وكجزء من رحلة التطور هذه، نعمل على جذب قلوب الزبائن من مختلف الأعراق، وتوفير أجواء نابضة بالحياة. وعدنا بالتجديد على مراحل متعددة والارتقاء لتحقيق تجربة تسوق وترفيه متميزة، ويسرنا أن التطور واسع النطاق الذي تم إنجازه حتى الآن يقدم بالفعل تجربة فريدة من نوعها للعملاء.

ويضم "سينيبوليس سينما" 14 شاشة و1474 مقعدا تشمل قاعات كبار الشخصيات وماكرو إكس ئي وجونيورز. وتعد السينما التي تبلغ مساحتها 4,396 مترا مربعا بتقديم تجربة مميزة بتوفير مزيج من المقاعد الجلدية الهزازة وقاعات مقاعد جلدية بالكامل وصوت متطور وتكنولوجيا عرض عالية الوضوح.