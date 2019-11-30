البنك الوطني العُماني يكرم المبتكرين الفائزين بمسابقة "هاكاثون"

مسقط – الرؤية

كرم البنك الوطني العُماني الفائزين بيوم الابتكار بعد منافسات استمرت على مدار 24 ساعة متواصلة ضمن مسابقة هاكاثون. وفاز فريق بنك آب (Bank UP) عن فئة المحترفين بمشروعهم الذي يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي اعتمادا على سلوكيات العميل وأنماط المعاملات، وفريق إي كار ديل (eCar Deal) عن فئة طلاب الجامعات بابتكارهم لسوق رقمي يسمح لباعة السيارات بنشر الطرازات المختلفة وليكون مكاناً متكاملاً لبيع السيارات، فيما فاز فريق زينو (Zeno) عن فئة طلاب المدارس بمشروعهم الهادف إلى ترسيخ ثقافة التوفير في نفوس الشباب من خلال تطبيق أهداف مالية صغيرة واستثمارات منظمة.

وشهدت نسخة هذا العام من مسابقة هاكاثون مشاركة أكبر عدد من المتسابقين على الإطلاق؛ حيث سجل أكثر من 600 شخص للمشاركة في هذه المسابقة، مما يبرز مكانتها كمنصة تتيح الفرص أمام الشباب العُماني لاختبار مهاراتهم وأفكارهم المبتكرة. كما أعلن البنك عن 3 فائزين من موظفي البنك ضمن فريق فرع 2020 (Branch2020) في النسخة السادسة من مسابقة ابتكار التي أطلقها للموظفين.

وقال سعادة طاهر بن سالم العمري، الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني: أفتخر بكون القطاع المصرفي العُماني أحد أبرز القطاعات التي تدعم الابتكار وتحتضن المواهب العمانية الشابة من خلال مواصلة الاستثمار في المستقبل، وتُعد مسابقة هاكاثون من البنك الوطني العُماني مثالاً يحتذى به لجميع القطاعات وترجمة حقيقية لهذا الاستثمار، فهذه المسابقة ليست مجرد منافسات عادية بل منصة للتعاون والتعلم والتوجيه والتعليم العملي وتجتذب الأفكار المبتكرة وتطورها لتكون بذرة لتغيير القطاع وتطويره للأجيال المستقبلية بالسلطنة.

ومن جانبه، قال السيد وصفي بن جمشيد آل سعيد، الرئيس التنفيذي بالوكالة للبنك الوطني العُماني "يسعدنا اختتام نسخة ناجحة أخرى من مسابقة هاكاثون وأتقدم بخالص التهاني إلى جميع الفائزين في المسابقة وكذلك موظفينا الفائزين في مسابقة ابتكار، وقد سعدنا بالشغف الكبير الذي أبداه كافة المشاركين والذي شكل مصدر إلهام لنا جميعًا، وفي البنك الوطني العُماني، نؤكد أن دعمنا للابتكار والمبتكرين لم ولن يتوقف عند هذه المسابقة فحسب بل سنواصل على مدار العام استقطاب المبتكرين واحتضان أفضل الأفكار بالسلطنة لنتيح الفرصة أمام الشباب بالسلطنة للنمو والتطور وقيادة مستقبل القطاع المصرفي العُماني.