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لأول مرة منذ ٤٠ عاما.. إعلان الدولة المستضيفة لـ"خليجي ٢٥"

الخميس 28 نوفمبر 2019 03:17 م بتوقيت مسقط

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الدوحة- وليد الخفيف
أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم أن العراق سيستضيف بطولة كأس الخليج العربي في دورته المقبلة "خليجي ٢٥"، وذلك لأول مرة منذ ٤٠ عاما. 
وأعرب جاسم الرميحي- خلال مؤتمر صحفي بالدوحة اليوم الخميس- عن دعمه للعراق في تنظيم الحدث الرياضي الأول بمنطقة الخليج، ومؤكدا ثقته في قدرة بغداد على تنظيم البطولة بكفاءة. 
وقال الرميحي إن الاتحاد الخليجي سيساهم في وفاء العراق بمعايير الاستضافة، مضيفا انه من السابق لأوانه الحديث عن الدولة البديلة حال عدم قدرة العراق على الاستضافة. 
وأكد أن الدولة المستضيفة تتحمل نفقات البطولة، ونسعى لتأمين عوائد تسويقية للعراق.

 

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لأول مرة منذ ٤٠ عاما.. إعلان الدولة المستضيفة لـ"خليجي ٢٥"

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