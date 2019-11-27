الازرق الكويتي يُغرق الأخضر السعودي

الدوحة ( موفد الرؤية ) – وليد الخفيف

تصدر الكويت المجموعة الثانية لخليجي 24 إثر فوزه العريض على المنتخب السعودي 3-1 ، في المباراة التي اقيمت باستاد عبدالله الخليفة وسط حضور جماهيري كبير من الطرفين الشقيقين .

احرز اهداف الكويت ، أحمد الظفيري و سامي الصانع ، ومبارك الفتيني وسجل للسعودية فراس البريكان .

ولم يقدم الاخضر الاداء المنتظر ، امام طموح الازرق صاحب الألقاب العشر الذي استدعى التاريخ لتحقيق فوز مستحق.

ودفع الأخضر ثمن إهدار عدة فرص سهلة في بداية الشوط الأول ليستقبل هدفين أنهى بهما الازرق الشوط متفوقا ، ما صعب من مهمة السعودية في الشوط الثاني .

وحاول الفريق الذي يقوده الفرنسي رينارد من تقليص الفارق في الشوط الثاني غير أن بدر المطوع ورفاقة نجحوا في المحافظة على التقدم قبل تعميق جراح الاخضر بالهدف الثالث أتم مهمة الازرق بنجاح .

وانتظر المنتخب السعودي حتى الدقيقة 96 لهز شباك الكويت بهدف شرفي لينتهي اللقاء وتجتاح الفرحة المدرج الأزرق الذي استعاد جانبا من بريقه بعد فترة توقف ليست بالقصيرة ، فيما خيم الحزن على جماهير الأخضر السعودي التي تفاجأت بما قدمه الكويت من مستو عال .