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"فيسبوك" تستحوذ على "بيت غايمز" المتخصصة في ألعاب الفيديو بالواقع الافتراضي

الأربعاء 27 نوفمبر 2019 02:15 م بتوقيت مسقط

"فيسبوك" تستحوذ على "بيت غايمز" المتخصصة في ألعاب الفيديو بالواقع الافتراضي

أعلنت "فيسبوك" الثلاثاء عبر شركتها الناشئة "أوكولوس" شراء استوديو "بيت غايمز" الذي أطلق لعبة الفيديو بالواقع الافتراضي "بيت سايبر".

وقال مايك فيردو المسؤول عن محتويات الواقع المعزز والواقع الافتراضي لدى "فيسبوك" إن "منجزات بيت غايمز لافتة غير أن فيسبوك وبيت غايمز تعرفان أن ثمة الكثير الواجب إنجازه بعد في مجال الواقع الافتراضي والألعاب والموسيقى".

وتتولى "بيت غايمز" ومقرها في براغ إعداد وتطوير اللعبة الناجحة "بيت سايبر" التي يتعين على اللاعب المزود خوذة للواقع الافتراضي هدم مجمعات بالاستعانة بسيوف مع إتباع الإيقاع الخاص بأنواع موسيقية مختلفة وتفادي العقبات.

وأكدت "فيسبوك" أن "بيت غايمز" ستواصل تطوير تحديثات "بيت سايبر" على المنصات المختلفة التي تتوافر اللعبة فيها.

ولم تدل المجموعة التي يديرها مارك زاكربرغ بأي تفاصيل بشأن قيمة صفقة الشراء.

وألمحت "فيسبوك" إلى أنها ستواصل عمليات الاستحواذ والابتكار في قطاع الواقع الافتراضي.

وأوضح فيردو "نستكشف طرقا عدة للدفع قدما بالواقع الافتراضي ونظن أن العام المقبل سيكون مذهلا على صعيد عمليات إطلاق ألعاب الفيديو بالواقع الافتراضي وبالأخبار التي سنعلن عنها في هذا المجال (...) هذه ليست سوى البداية".

 

وفي سبتمبر، أعلنت المجموعة العملاقة في مجال التواصل الاجتماعي شراء شركة "كونترول لابز" الناشئة الساعية إلى إتاحة التحكم في أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المختلفة مباشرة بواسطة الدماغ وليس عبر فأرة حاسوب أو بحركة الإصبع.

وتحضر "فيسبوك" لإطلاق "هورايزن"، وهي مساحة اجتماعية افتراضية يمكن الولوج إليها عن طريق الخوذ الانغماسية "أوكولوس"، خلال العام المقبل.

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