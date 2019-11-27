"بلومبرج": ترامب يدفع العالم إلى حافة "قانون الغاب"

ترجمة- رنا عبدالحكيم

بحسب مقال نشرته وكالة بلومبرج الإخبارية الأمريكية للكاتب برايس باسشوك، فمنذ ستة عشر عامًا، رُشح محامٍ يدعى روبرت لايتيزر لتمثيل الولايات المتحدة في هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية، والتي تفصل في النزاعات التي تؤثر على مليارات الدولارات في التجارة العالمية سنويا.

ومع ذلك، اختار أعضاء منظمة التجارة العالمية مرشحًا مختلفًا. واليوم، يجادل لايتيزر، بصفته الممثل التجاري للولايات المتحدة، بأن نظام تسوية المنازعات ذاته الذي أصبح تقريباً جزءًا من أي منهما يحتاج إلى إصلاح أو تفكيك جذري.

وتتأرجح علاقة لايتيزر الصخرية مع منظمة التجارة العالمية باتجاه نقطة انعطاف محتملة. إن الضغط الذي يمارسه هو وإدارة ترامب على منظمة التجارة العالمية، في غضون أسابيع قليلة، قد يجعل الحكم التجاري القائم في جنيف غير فعال.

وأشارت الولايات المتحدة إلى أنها قد تمنع مساهمتها في ميزانية منظمة التجارة العالمية في أقرب وقت الشهر المقبل، وهي خطوة يمكن أن توقف جميع الأعمال المنجزة في المنظمة. ويأتي التهديد على رأس التعطيل الذي فرضته الولايات المتحدة على تعيينات جديدة لهيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية، والتي لن تكون قادرة على الفصل في قضايا جديدة الشهر المقبل، مما يؤدي في الواقع إلى تعليق وظيفتها الأكثر أهمية.

وقالت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إن تهديدها بعرقلة الميزانية يستند إلى اعتراضات على تلك الهيئة القضائية التي لها القول الفصل في تأييد أو تعديل أو عكس أحكام منظمة التجارة العالمية. والولايات المتحدة لا تريد أن تذهب الأموال إلى عملية من المحتمل أن تكون مشلولة في ديسمبر؛ كما أنها تعرقل محاولة بعض الأعضاء إنشاء نظام تحكيم وكيل بمجرد إيقاف جهاز الاستئناف.

سلاح تجاري

ويقود لايتيزر عملية الضغط لإعادة تشكيل اللجنة القضائية، وقد اشتكى سابقًا من أنه "في كثير من الأحيان يبدو أن الأعضاء يعتقدون أنهم يستطيعون الحصول على تنازلات من خلال الدعاوى القضائية التي لم يتمكنوا من الحصول عليها على طاولة المفاوضات".

وستتوقف اللجنة المكونة من سبعة أشخاص- والتي تصل بالفعل إلى الحد الأدنى المطلوب وهو ثلاثة أشخاص للتوقيع على القضايا- عن العمل بعد أن ينهي عضوان آخران ولاياتهما في منتصف ليل 10 ديسمبر.

بينما لا يزال بإمكان أعضاء منظمة التجارة العالمية إحالة النزاعات إلى الهيئة التجارية والحصول على حكم أولي، يمكن لأي طرف في النزاع أن يستأنف هذا الحكم في حالة من النسيان القانوني، وبالتالي تزويد الطرف الخاسر بحق النقض.

وقد يكون تعطيل عمل هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية مقبولاً لدى لايتيزر، الذي أظهر تفضيلًا واضحًا لاستخدام سلاح تجاري محلي قوي- القسم 301 من قانون التجارة لعام 1974- والذي يوفر للولايات المتحدة طريقة أسرع وأكثر فعالية لمعاقبة البلدان الآخرين.

وقال أزيفيدو إن الاقتصاد العالمي الذي يفتقر إلى القدرة على إنفاذ قواعد التجارة الدولية من شأنه أن يمثل عودة إلى "قانون الغاب".

ولم يجلس أعضاء منظمة التجارة العالمية مكتوفي الأيدي، وعلى مدى العامين الماضيين، قدّم العشرات من الأعضاء مقترحات جوهرية لمعالجة مخاوف إدارة ترامب، والتي تم رفضها جميعًا. حتى أن البلدان قد عينت سفير نيوزيلندا لدى منظمة التجارة العالمية ديفيد ووكر، لتحديد طرق معالجة شكاوى إدارة ترامب، لكن هذه العملية فشلت أيضًا في التخفيف من مخاوف الولايات المتحدة.

عد نهائي تنازلي

وفي الوقت نفسه، هناك دافع متزايد بين غير الأعضاء في الولايات المتحدة لاعتماد قاعدة منظمة التجارة العالمية التي تسمح لأعضاء هيئة الاستئناف السابقة بمواصلة النظر في القضايا التي تم تكليفهم بها قبل نهاية فترة ولايتهم.

وعلى الرغم من أن هذا قد يتسبب في تعثر هيئة الاستئناف لمدة عام آخر أو نحو ذلك، إلا أنه يمكن أن يوجه ضربة قوية إذا قام توماس جراهام- وهو محام أمريكي وأحد آخر أعضاء هيئة الاستئناف المتبقية- بالتهديد بالتنحي في نهاية فترة ولايته في 10 ديسمبر.

أخيرًا.. يواصل الاتحاد الأوروبي وكندا والنرويج جهودهم لتوسيع المشاركة في نظام تحكيم بالوكالة للمنازعات يجادلون بأنه يمكن أن يحل محل هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية لأي نزاعات ثنائية في المستقبل بين تلك الدول. وقالت كبيرة المفاوضين التجاريين في الاتحاد الأوروبي سيسيليا مالمستروم إن المناقشات على هذه الجبهة مستمرة، رغم أنها تتوقع أن تفقد هيئة الاستئناف سلطتها الشهر المقبل.

وإذا أراد الأعضاء حل خلافاتهم، فقد يتعين أن يحدث ذلك في آخر اجتماع للمجلس العام لمنظمة التجارة العالمية لهذا العام، والمقرر عقده في الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر. ومع توقع عدد قليل من أعضاء منظمة التجارة العالمية أن تقترح الولايات المتحدة إصلاحًا في اللحظة الأخيرة، يبحث البعض في خطة للتصويت على الميزانية والبدء في عملية تعيين أعضاء جدد في هيئة الاستئناف.