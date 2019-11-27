40 ألف دولار سنويا للاعتناء بكلبين.. بدوام كامل!

ترجمة- رنا عبدالحكيم

يعرض زوجان بريطانيان ما يقرب من 40 ألف دولار سنويا لمحبي الكلاب بدوام كامل لرعاية اثنين من الكلاب من نوع "جولدن".

ونشر المالكان الإعلان على موقع Silver Swan Search وطلبا فيه حارسا مؤقتا يعمل بدوام كامل للعناية بالكلبين ميلو وأوسكار في منزلهما بلندن.

وكتب المالكان أنهما من رواد الأعمال الذين غالبا ما يضطرون للسفر دوليا كثيرا لمتابعة أعمالهما.

وذكر المنشور أنه سيتم استدعاء القائم بأعمال الكلاب أيضًا للقيام ببعض واجبات التدبير المنزلي مثل التنظيف والغسيل في بعض الأحيان والطهي الخفيف.

وتتطلب الوظيفة العمل من الإثنين إلى الجمعة وبعض عطلات نهاية الأسبوع.