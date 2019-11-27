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مطعم إندونيسي يقدم خدمة "العناية بالأقدام" أثناء تناول الطعام (فيديو)

الأربعاء 27 نوفمبر 2019 09:41 ص بتوقيت مسقط

مطعم إندونيسي يقدم خدمة "العناية بالأقدام" أثناء تناول الطعام (فيديو)

ترجمة- رنا عبدالحكيم

إذا كانت فكرة الحصول على العشرات من الأسماك التي تقضم أصابع قدميك أثناء الاستمتاع ببعض المأكولات الإندونيسية التقليدية تبدو مثيرة للاهتمام، فقد ترغب في مراجعة هذا المطعم الفريد في يوجياكارتا عاصمة إندونيسيا الثقافية.

ويقع مطعم Soto Cokro Kembang بعيدًا عن وسط المدينة، ويعتمد في الأصل على حديقة الزهور المريحة لجذب المرتادين المنهكين من ضغوط الحياة الحضرية. ومع ذلك، عندما كان لدى المالك فكرة تحويل أكشاك مهجورة في مكان قريب إلى مكان فريد لتناول الطعام فوق الماء، لم يتخيل أحد أن المطعم سينتهي به الأمر إلى جذب الأشخاص من جميع أنحاء البلد والسياح أيضا.

وعلى الرغم من أن استخدام الأسماك في التجميل أصبح مثير للجدل للغاية في السنوات الأخيرة، حيث قامت بعض المدن في أمريكا الشمالية وأوروبا بمنعها و حظرها بعد ورود تقارير عن حالات العدوى البكتيرية وإساءة معاملة الحيوانات، إلا أنها لا تزال شائعة في الدول الآسيوية.

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