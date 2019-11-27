السفير الإیرانی: نتمني للسلطنة المزید من التقدم و الإزدهار.. عمان فی عیدها الوطنی ال 49 .. دولة الحضارة والمکتسبات

اعرب سعادة محمدرضا نوری شاهرودی سفیر الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة لدی السلطنة نیابة عن الشعب الإیراني السفیر الإیرانی: نتمني للسلطنة المزید من التقدم و الإزدهار.. عمان فی عیدها الوطنی ال ۴۹ .. دولة الحضارة والمکتسبات اعرب سعادة محمدرضا نوری شاهرودی سفیر الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة لدی السلطنة نیابة عن الشعب الإیراني حکومة و شعبآ عن دواعی سروره البالغة متقدماَ باحر التهاني و اطیب التمنیات الي‌صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم و شعب عمان الصدیقة بمناسبة العید الوطني المجید و قال: العلاقات الإیرانیة و العمانیة فی مستوي عال و قیادة البلدین مصرون علی تعمیق و ترسیخ العلاقات بین البلدین و الشعبین و لایخفی حنکة صاحب الجلالة لدفع العلاقات الی اعلی مستواه و تظل رویة و حکمة جلالته ذات اهمیة کبیره فی دول المنطقة و یسعدنا الاحتفاء بانجازات جلالته العظیمة مع الشعب العمان الصدیق. واضاف سعادته: جمهوریة الإسلامیة الإ یرانیة و سلطنة عمان تتمتعان بعلاقات استثنائیة وممتازة و نتمنی للسلطنة المزید من التقدم و الإزدهار و کل عام و السلطنة بألف خیر... کانت العلاقات بین البلدین الجارین علی مر التاریخ ظلت دائماَ‌ترتقي من مرحلة الی مرحلة أعلی‌. ونظراَ‌ للعوامل المشترکة الثقافیة والدینیة والجغرافیة والخلفیة التاریخیة بین الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیه و سلطنة عمان، فإن العلاقات بینهما تحظی بأهمیة قصوی و مما لاشک فیة دور قیادتي البلدین في تنمیة هذه العلاقات من الأهمیة بمکان. ان التشاور و التنسیق بین البلدین حول المسائل الثنائیة والإقلیمیة والدولیة تمضي قدماَ وبشکل مستمر و إن العلاقات الإقتصادیة و التجاریة بین البلدین قد دخلت في الأعوام السابقة الی مرحلة جدیدة و ارتفاع حجم التبادل التجاري بین البلدین جاء نتیجة للمساعي التی بذلت من قبل الکبار المسوولین في‌البلدین. من الأمثلة الدالة علی نمو العلاقات یمکننا النظر الی الغاء تأشیرة الدخول الی ایران للرعایا العمانیین و اصدار تأشیرة دخول الی عمان في المطار للرعایا الإیرانیین و کذالک زیادة هائلة رحلات الطیران بین البلدین. إن الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة وسلطنة عمان ومنذ زمن تتبادلان الأهداف الدولیة المشترکة من أجل عالم یسوده السلام والعدالة والتقدم والإحترام بموجب المیثاق الامم المتحدة.. یسعدنا أن تسیر السلطنة بقیادة الجلالته بخطوات مدروسة و واثقة في مجالات التنمیة والتقدم حیث شملت کافة القطاعات الحکومیة والخاصة.. فقد أولی جلالة السلطان قابوس اهمیة خاصة للعلاقات التی تربط بین السلطنة و الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة. فهذه العلاقة الثنائیة والتي تتسم بالصداقة والثقة المتبادلتین، مستمرة فی النمو في جمیع المجالات ولایفوتني في هذه المناسبة المجیدة ان اشید باالتحولات الکبری التي شهدتها السلطنة خلال هذا العهد الزاهر وما تحقق علی أرضها من منجزات عظیمة و مشروعات انمائیة عملاقة فی مختلف المجالات التنمویة من اقتصادیة وسیاسیة واجتماعیة وصحیة وتعلیمیة مما ادي الی تحویل السلطنة الی دولة حدیثة بکل مقاییس یسودها الأمن و الأمان و الإزدهار فی ظل قیادة السلطان قابوس المعظم حفظه الله و رعاه. و شعبآ عن دواعی سروره البالغة متقدماَ باحر التهاني و اطیب التمنیات الي‌صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم و شعب عمان الصدیقة بمناسبة العید الوطني المجید و قال: العلاقات الإیرانیة و العمانیة فی مستوي عال و قیادة البلدین مصرون علی تعمیق و ترسیخ العلاقات بین البلدین و الشعبین و لایخفی حنکة صاحب الجلالة لدفع العلاقات الی اعلی مستواه و تظل رویة و حکمة جلالته ذات اهمیة کبیره فی دول المنطقة و یسعدنا الاحتفاء بانجازات جلالته العظیمة مع الشعب العمان الصدیق. واضاف سعادته: جمهوریة الإسلامیة الإ یرانیة و سلطنة عمان تتمتعان بعلاقات استثنائیة وممتازة و نتمنی للسلطنة المزید من التقدم و الإزدهار و کل عام و السلطنة بألف خیر... کانت العلاقات بین البلدین الجارین علی مر التاریخ ظلت دائماَ‌ترتقي من مرحلة الی مرحلة أعلی‌. ونظراَ‌ للعوامل المشترکة الثقافیة والدینیة والجغرافیة والخلفیة التاریخیة بین الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیه و سلطنة عمان، فإن العلاقات بینهما تحظی بأهمیة قصوی و مما لاشک فیة دور قیادتي البلدین في تنمیة هذه العلاقات من الأهمیة بمکان. ان التشاور و التنسیق بین البلدین حول المسائل الثنائیة والإقلیمیة والدولیة تمضي قدماَ وبشکل مستمر و إن العلاقات الإقتصادیة و التجاریة بین البلدین قد دخلت في الأعوام السابقة الی مرحلة جدیدة و ارتفاع حجم التبادل التجاري بین البلدین جاء نتیجة للمساعي التی بذلت من قبل الکبار المسوولین في‌البلدین. من الأمثلة الدالة علی نمو العلاقات یمکننا النظر الی الغاء تأشیرة الدخول الی ایران للرعایا العمانیین و اصدار تأشیرة دخول الی عمان في المطار للرعایا الإیرانیین و کذالک زیادة هائلة رحلات الطیران بین البلدین. إن الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة وسلطنة عمان ومنذ زمن تتبادلان الأهداف الدولیة المشترکة من أجل عالم یسوده السلام والعدالة والتقدم والإحترام بموجب المیثاق الامم المتحدة.. یسعدنا أن تسیر السلطنة بقیادة الجلالته بخطوات مدروسة و واثقة في مجالات التنمیة والتقدم حیث شملت کافة القطاعات الحکومیة والخاصة.. فقد أولی جلالة السلطان قابوس اهمیة خاصة للعلاقات التی تربط بین السلطنة و الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة. فهذه العلاقة الثنائیة والتي تتسم بالصداقة والثقة المتبادلتین، مستمرة فی النمو في جمیع المجالات ولایفوتني في هذه المناسبة المجیدة ان اشید باالتحولات الکبری التي شهدتها السلطنة خلال هذا العهد الزاهر وما تحقق علی أرضها من منجزات عظیمة و مشروعات انمائیة عملاقة فی مختلف المجالات التنمویة من اقتصادیة وسیاسیة واجتماعیة وصحیة وتعلیمیة مما ادي الی تحویل السلطنة الی دولة حدیثة بکل مقاییس یسودها الأمن و الأمان و الإزدهار فی ظل قیادة السلطان قابوس المعظم حفظه الله و رعاه.