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حكيم شاكر " من الصعب التوقع ببطل خليجي 24

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 05:55 م بتوقيت مسقط

حكيم شاكر " من الصعب التوقع ببطل خليجي 24

 

الدوحة – وكالات  

أبدى المدرب حكيم شاكر سعادته بعودة الثلاثي الخليجي السعودية والإمارات والبحرين للمشاركة في كأس الخليج ، مؤكدا أن مشاركاتهم مهمة جدا من جميع النواحي الفنية والجماهيرية ، معتبرا أنها كأس العالم المصغر لأهل الخليج.

وأضاف «لا أخفيك الأضواء ستكون مسلطة على المنتخبين القطري والسعودي وحتى العراقي الذي سيلعب بأسماء شابة".

وامتدح شاكر مستوى المنتخبات المشاركة في البطولة، مبيناً أن توقيت البطولة مهم جدا، خصوصا أن جميع المنتخبات مشاركة في تصفيات البطولة الآسيوية الحالية، ما يؤكد أنها ستكون مختلفة عن جميع البطولات الماضية، كونها ستكون الإعداد الأمثل للمرحلة المقبلة، وهو ما لا يقلل من شأن البطولة التي يعتبر نيل لقبها هدف جميع المنتخبات المشاركة".

وحول توقعاتهم لنتائج البطولة قال المدرب العراقي: «كرة القدم لا تعرف التوقعات وإنما هي 90 دقيقة في ملعب المباراة، ففي البطولة الماضية بالكويت لم يكن هناك أحد يرشح المنتخب العماني ولا حتى الجمهور والنقاد، ولكن الأحمر أثبت كفاءته ومقدرته في البطولة واستطاع أن يحقق المطلوب".

وأردف: «بطولات الخليج دائماً يصعب التوقع فيها، والمفاجأة تكون حاضرة على الدوام، ودائماً ما يولد المنتخب البطل مع البطولة ويصعب التكهن به مسبقاً".

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