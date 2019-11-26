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مدرب البحرين " سنكافح من أجل تحقيق اللقب الخليجي الأول

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 01:47 م بتوقيت مسقط

مدرب البحرين " سنكافح من أجل تحقيق اللقب الخليجي الأول

 

الدوحة ( موفد الرؤية ) – وليد الخفيف

قال هيليو سوزا مدرب منتخب البحرين انه سيكافح مع رجاله من اجل تحقيق اللقب الخليجي الأول ، معترفا بقوة المنتخب العماني ، واصفا إياه بالمتطور صاحب الخيارات والحلول المتعددة ، اضافة لخوضه البطولة للدفاع عن اللقب .

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي  " منتخب عمان لديه تاريخ كبير في البطولة ، غير آننا نركز على منتخبنا وما يمكن ان نقوم به لتحقيق اهدافنا . ندرك أنه حامل اللقب بالاضافة لتحسن مركزه في تصنيف الفيفا في السنوات الاخيرة ، لذا علينا ان نقدم افضل ما لدينا لتحقيق الفوز والمضي قدما نحو الدور الثاني "

وقال لاعب منتخب البحرين علي حرم " نتطلع أن نقدم ما يرضي طموحات وتطلعات جماهيرنا الوفية . استعدينا بشكل جيد ونأمل في تحقيق نتائج طيبة "

وبسؤال المدرب على الضغوط التي تحيط بالمنتخب لعدم حصول البحرين على اللقب الخليجي من قبل قال " نحن نعرف جيد تاريخ المنافسة ، والبحرين من المؤسسين لكأس الخليج العربي وقد وصلنا الى المربع الذهبي 4 مرات ولكننا لم نفلح في الفوز ، لذا جئنا هنا لنحاول تقديم افضل ما لدينا وأن ننجز مهمتنا بنجاح  ، لدينا أطلاع عن لعب المنتخبات المنافسة وسنكافح من اجل الفوز في كل المباريات "

وتابع " المباراة الأولى مهمة جدا في منافسة قصيرة الوقت . الفوز قد يضعنا في نصف النهائي ومن ثم علينا التفكير في بلوغ نصف النهائي والنهائي . علينا أن نأخذ كل مباراة على حدا "

وأجاب على سؤال أحد الصحفين حول تقييمه للحالة البدينة للاعبيه قائلا " نمر بحالة بدنية جيدة فنحن قادمون من تصفيات آمم آسيا ، فالمسابقة أقيمت في توقيت رائع ، وأعتقد أن فريقنا يمتلك الهوية والأسلوب . بصمة اللاعبين واضحة في المباريات السابقة . لقد تسلمت المهمة وخضت معهم عدة مباريات ناجحة ، وأقمنا معسكر تدريبي في برشلونة . نحن في الطريق الصحيح الذي خططنا له ، ولدينا الطموح المشروع المستند على العمل لتحقيق هدفنا وسندافع عن ذلك بكل قوة "

ورد على سؤال احد الصحفيين حول اعتماد 6 منتخبات على مدربين أوروبين بالاشارة إلى تقارب الفكر التكتيكي بينهما قال " لكل مدرب أسلوبه وفلسفته الخاصة ، ولا اعتقد آننا متشابهون فالكل مدرب أفكاره الخاصة "

والمح مدرب منتخب البحرين انه جاء ليبني منتخبا ذي هوية واسلوب لعب حديث ، وانه حقق قدرا من النجاح ومازال أمامه هامش للتطور سيحققه من خلال البطولة الحالية .

ووعد علي حرم جماهير البحرين في بالكفاح لنيل اللقب قائلا " ندرك ان المجموعة صعبة وان المنافسة ستكون محتدمة ولكننا قادرون على تحقيق طموح الشعب البحريني "

 

 

 

 

 

 

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