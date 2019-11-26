جلالة السلطان يتلقى رسالة خطيّة من رئيس القُمُر

مسقط- العمانية

تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- رسالة خطيّة من فخامة الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة، تتعلق بأوجه التعاون الثنائي القائم بين البلدين الشقيقين والأمور ذات الاهتمام المشترك.

تسلّم الرسالة صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد خلال استقبال سموه بمكتبه صباح اليوم الثلاثاء معالي محمد الأمين صيف اليمني وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي مبعوث فخامة الرئيس القمري.

وتم خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية واستعراض العلاقات الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

حضر المقابلة سعادة الدكتور صالح بن سالم الرحبي أمين عام مكتب مستشار جلالة السلطان.