خَمْسِينِيَّةٍ

د. محمد جمال صقر | مصر
سَمِعَتْ بِمَكْرِ خَوَاطِرِي خَطَرَاتِي
فَدَعَتْ كَوَاذِبَهَا إِلَى عَثَرَاتِي
//
مَا أَضْيَقَ الرُّؤْيَا الْفَسِيحَةَ وَالْقُوَى
الْغَضْبَى الصَّرِيحَةَ وَالْجَوَى الْمُتَعَاتِي
//
جَرَّتْ عَلَيَّ مَدَاخِلًا بِمَآزِقٍ
وَمَخَارِجًا بِمَزَالِقٍ فَلَتَاتِي
//
وَإِذَا الشُّمُوسُ تَرَحَّلَتْ ظَهَرَتْ عَلَى
أُفُقِ الْمُنَى الظُّلُمَاتُ بِالظُّلُمَاتِ
//
شَمْسُ الْهَوَى وَلَهَا أَجِيجٌ بَاهِرٌ
غَرَبَتْ بِأَصْلِ تَوَقُّدِ النَّزَعَاتِ
//
شَمْسُ الْعُلَا وَلَهَا دَلَالٌ قَاهِرٌ
غَرَبَتْ بِأَصْلِ تَسَلُّطِ النَّجَدَاتِ
//
شَمْسُ النُّهَى وَلَهَا نُفُوذٌ ظَاهِرٌ
غَرَبَتْ بِأَصْلِ تَطَلُّعِ الْبَدَوَاتِ
//
إِنْ لَمْ يَكُنْ غَضَبٌ عَلَيَّ فَحَامِدٌ
أَوْ لَا فَيَا خُسْرِي وَيَا حَسَرَاتِي