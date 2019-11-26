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خَمْسِينِيَّةٍ

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 09:02 ص بتوقيت مسقط

خَمْسِينِيَّةٍ

 

د. محمد جمال صقر | مصر

 

سَمِعَتْ بِمَكْرِ خَوَاطِرِي خَطَرَاتِي

                         فَدَعَتْ كَوَاذِبَهَا إِلَى عَثَرَاتِي

//

مَا أَضْيَقَ الرُّؤْيَا الْفَسِيحَةَ وَالْقُوَى

               الْغَضْبَى الصَّرِيحَةَ وَالْجَوَى الْمُتَعَاتِي

//

جَرَّتْ عَلَيَّ مَدَاخِلًا بِمَآزِقٍ

                              وَمَخَارِجًا بِمَزَالِقٍ فَلَتَاتِي

//

وَإِذَا الشُّمُوسُ تَرَحَّلَتْ ظَهَرَتْ عَلَى

                        أُفُقِ الْمُنَى الظُّلُمَاتُ بِالظُّلُمَاتِ

//

شَمْسُ الْهَوَى وَلَهَا أَجِيجٌ بَاهِرٌ

                          غَرَبَتْ بِأَصْلِ تَوَقُّدِ النَّزَعَاتِ

//

شَمْسُ الْعُلَا وَلَهَا دَلَالٌ قَاهِرٌ

                          غَرَبَتْ بِأَصْلِ تَسَلُّطِ النَّجَدَاتِ

//

شَمْسُ النُّهَى وَلَهَا نُفُوذٌ ظَاهِرٌ

                           غَرَبَتْ بِأَصْلِ تَطَلُّعِ الْبَدَوَاتِ

//

إِنْ لَمْ يَكُنْ غَضَبٌ عَلَيَّ فَحَامِدٌ

                           أَوْ لَا فَيَا خُسْرِي وَيَا حَسَرَاتِي

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