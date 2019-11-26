خَمْسِينِيَّةٍ

د. محمد جمال صقر | مصر

سَمِعَتْ بِمَكْرِ خَوَاطِرِي خَطَرَاتِي

فَدَعَتْ كَوَاذِبَهَا إِلَى عَثَرَاتِي

//

مَا أَضْيَقَ الرُّؤْيَا الْفَسِيحَةَ وَالْقُوَى

الْغَضْبَى الصَّرِيحَةَ وَالْجَوَى الْمُتَعَاتِي

//

جَرَّتْ عَلَيَّ مَدَاخِلًا بِمَآزِقٍ

وَمَخَارِجًا بِمَزَالِقٍ فَلَتَاتِي

//

وَإِذَا الشُّمُوسُ تَرَحَّلَتْ ظَهَرَتْ عَلَى

أُفُقِ الْمُنَى الظُّلُمَاتُ بِالظُّلُمَاتِ

//

شَمْسُ الْهَوَى وَلَهَا أَجِيجٌ بَاهِرٌ

غَرَبَتْ بِأَصْلِ تَوَقُّدِ النَّزَعَاتِ

//

شَمْسُ الْعُلَا وَلَهَا دَلَالٌ قَاهِرٌ

غَرَبَتْ بِأَصْلِ تَسَلُّطِ النَّجَدَاتِ

//

شَمْسُ النُّهَى وَلَهَا نُفُوذٌ ظَاهِرٌ

غَرَبَتْ بِأَصْلِ تَطَلُّعِ الْبَدَوَاتِ

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إِنْ لَمْ يَكُنْ غَضَبٌ عَلَيَّ فَحَامِدٌ

أَوْ لَا فَيَا خُسْرِي وَيَا حَسَرَاتِي