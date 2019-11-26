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رئيس تحرير "نيويورك تايمز": ترامب يعرض حياة الصحفيين للخطر

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 02:06 ص بتوقيت مسقط

رئيس تحرير "نيويورك تايمز": ترامب يعرض حياة الصحفيين للخطر

 

ترجمة- رنا عبدالحكيم

قال دين باكيت رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة نيويورك تايمز في مقابلة جديدة إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عرّض حياة المراسلين للخطر بسبب "هجماته الشخصية عليهم" وتكراره لبعض الأسماء ووصفهم بأوصاف سيئة.

وفي مقابلة مع صحيفة "جارديان"، أشار باكيت إلى إهانات ترامب المتكررة ضد صحيفة نيويورك تايمز والمراسلة السياسية على وجه التحديد ماجي هابرمان ما يبدو أنه تعمد من جانب الرئيس لمهاجمة الصحافة.

وقال: "أعتقد أن هجماته الشخصية على المراسلين، بما في ذلك ماجي، مروعة إلى حد ما وليست ذات سيادة". وأضاف "أعتقد أن الهجمات الشخصية على الصحفيين، عندما يسميهم ويصفهم بأشياء سيئة هو تعريض حياتهم للخطر".

وواصل باكيت حديثه قائلا "عندما يسمي المراسلين ويصفهم بأنهم غير أمريكيين، وأنهم أعداء الشعب... فهذه العبارة لها تاريخ عميق... أعتقد أنه هجوم مروع على الصحافة".

وعلى الرغم من مشاعره تجاه ترامب، إلا أن باكيت وهو أول رئيس تحرير تنفيذي للجريدة، رفض ضغوطا من أحزاب اليسار لوصف تصريحات الرئيس بأنها عنصرية أو متحيزة جنسياً في الصحيفة.

وعندما سئل عما إذا كان الرئيس عنصريًا، أجاب: "لا أعرف. أعتقد أن دونالد ترامب يقول أشياء مثيرة للخلاف العنصري. أعتقد أن الأمر مختلف بعض الشيء. لا أعلم ما يدور برأسه للتيقن مما إذا كان يقول لهم ذلك لأنه يريد تعزيز شعبيته".

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