الثلاثاء, 26 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
22 °c
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. غرائب
  4. عرض الخبر

بالفيديو: عقد قران زوجين على متن طائرة!

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 01:13 ص بتوقيت مسقط

بالفيديو: عقد قران زوجين على متن طائرة!

ترجمة- رنا عبدالحكيم

احتفلت نيوزيلندية وأسترالي بحبهما للطيران من خلال الزواج في منتصف الطريق بين بلدانهم الأصلية، على متن رحلة جوية.

واستقل كل من النيوزيلندية كاثي فاليانت والأسترالي ديفيد فاليانت رحلة "جيت ستار 201" من سيدني إلى أوكلاند وتبادلوا وعود الزواج على ارتفاع 37000 قدم، وذلك عندما وصلوا إلى منتصف الطريق بين البلدين.

وقال الزوجان إن الطائرات لطالما كانت جزءًا كبيرًا من علاقتهما، فقد التقيا في عام 2011 كلاعبين في اللعبة الإلكترونية Airport City والتقيا شخصيًا لأول مرة في مطار سيدني بعد عامين.

وقال أحد ممثلي شركة جيت ستار للطيران لشبكة "سي إن إن" الإخبارية "جميع العملاء على متن الطائرة تلقوا رسالة بريد إلكتروني مسبقًا لإعلامهم إنه سيتم التصوير".

وبالنسبة للعملاء الذين لا يريدون أن يظهروا أثناء تصوير الزوجين، فقد سمح لهم بتغيير الرحلات الجوية دون رسوم إضافية.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

04 يناير 2017

بالفيديو .. شبح يلاحق زوجين في الشارع

المزيد

12 يناير 2018

بالفيديو .. معاناة أسمن زوجين في العالم

المزيد

16 سبتمبر 2018

بالفيديو.. أكبر زوجين في العالم عمرهما 208 أعوام

المزيد

24 مارس 2019

العامرات تحتفل بعقد قران 29 شابا

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

وزير الديوان يثمن الجهود الحثيثة لرفع كعب الشعر عاليا ودعم الحركة الأدبية العمانية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

السعدي: واثقون من قدرة لاعبي "الأحمر" على تحقيق نتائج مشرفة في "خليجي 24"

رياضة - محلي

"سجل القوى العاملة" تطلق بوابة "نمر" لتحسين إجراءات الربط البينية

الاقتصاد - محلي

الرمحي: الدراسات جارية للوقوف على إمكانية طرح حصة من "النفط العمانية وأوربك"

الاقتصاد - محلي

محافظ مسقط يدشن كتاب "رسائل من أبي"

المحليات - أخبار

بن علوي: رغبة حقيقية لدى السعودية في الحوار مع "أنصار الله"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

إجازة العيد الوطني للقطاعين العام والخاص

المحليات - أخبار

استمرار فرص هطول الأمطار على ولايات السلطنة حتى الاثنين المقبل

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 2 عن المنخفض الجوي في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

القبض على صاحب فيديو "الاعتداء بالضرب" .. وضبط 5 أشخاص بتهمة السرقة

المحليات - شرطة

دوروف: احذفوا "واتسآب" من هواتفكم فورا

منوعات - تكنولوجيا

تعرف على حالة الطقس بالسلطنة خلال إجازة العيد الوطني

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة