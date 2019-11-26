بالفيديو: عقد قران زوجين على متن طائرة!

ترجمة- رنا عبدالحكيم

احتفلت نيوزيلندية وأسترالي بحبهما للطيران من خلال الزواج في منتصف الطريق بين بلدانهم الأصلية، على متن رحلة جوية.

واستقل كل من النيوزيلندية كاثي فاليانت والأسترالي ديفيد فاليانت رحلة "جيت ستار 201" من سيدني إلى أوكلاند وتبادلوا وعود الزواج على ارتفاع 37000 قدم، وذلك عندما وصلوا إلى منتصف الطريق بين البلدين.

وقال الزوجان إن الطائرات لطالما كانت جزءًا كبيرًا من علاقتهما، فقد التقيا في عام 2011 كلاعبين في اللعبة الإلكترونية Airport City والتقيا شخصيًا لأول مرة في مطار سيدني بعد عامين.

وقال أحد ممثلي شركة جيت ستار للطيران لشبكة "سي إن إن" الإخبارية "جميع العملاء على متن الطائرة تلقوا رسالة بريد إلكتروني مسبقًا لإعلامهم إنه سيتم التصوير".

وبالنسبة للعملاء الذين لا يريدون أن يظهروا أثناء تصوير الزوجين، فقد سمح لهم بتغيير الرحلات الجوية دون رسوم إضافية.