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التاريخ يرجح كفة الإمارت .. واليمن يتمسك بأمل فك العقدة

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 12:41 ص بتوقيت مسقط

التاريخ يرجح كفة الإمارت .. واليمن يتمسك بأمل فك العقدة

 

 

يستهل الأبيض الإماراتي مشواره في خليجي 24 بملاقاة اليمن على استاد عبدالله بن خليفة غدا الثلاثاء ( 9.30 م ) لحساب المجموعة الأولـى.

وادى المنتخب الذي يقوده الهولندي فان مارفيك الحصة التدريبية على ملاعب التدريب في إسباير بمشاركة جميع اللاعبين حيث ركز المدرب على اداء بعض التدريبات النوعية ذات الهدف المهاري والتكتيكي .

وقال مارفيك في المؤتمر الصحفي ان فريقه جاهز تماما للمباراة ، معربا عن ثقته في مستوى اللاعبين ، ورضاه عن فترة التحضيرات التي سبقت الوصول إلى الدوحة.

في المقابل وصل المنتخب اليمني عقب مواجهته التي جمعته بمنتخب سنغافورة في التصفيات الآسيوية المزدوجة ، فسعى الفريق لرفع مستوى الحالة التدريبية خلال الفترة الاخيرة لتعويض غياب المسابة المحلية آملا تحقيق ركلة بداية موفقة .

ولم يحقق اليمن أي فوز خلال مشاركته في النسخ التسع الماضية التي خاضها ، اذ يبدو الطموح كبيرا لفك تلك العقدة في الدوحة ، الأمر الذي كشف عنه النقاب المدرب الوطني سامي النعاش الذي قال انه جاء من أجل تحقيق أول انتصار في تاريخ المنتخب اليمني في الاستحقاق الخليجي متطلعا لاسعاد الشعب اليمني .

ويرجح التاريخ كفة المنتخب الإماراتي الذي تفوق في المواجهات الثلاث الأخيرة التي جمعتهما في خليجي 16 و 18 و 19 ، حيث استقبلت شباك اليمن في المباريات الثلاث 8 أهداف مقابل هدفين .

 

 

المصدر : الدوحة ( موفد الرؤية ) – وليد الخفيف

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