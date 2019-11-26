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الاخضر السعودي يواصل تحضيراته لملاقاة الكويت

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 12:13 ص بتوقيت مسقط

الاخضر السعودي يواصل تحضيراته لملاقاة الكويت



تعكس قائمة المنتخب السعودي رغبته في نيل اللقب الخليجي ، مقارنة بالقائمة التي شارك بها النسخة الماضية بالكويت ، فضلا عن النشوة التي يعيشها لاعبو الهلال المتوجين بلقب دوري آبطال آسيا .
ووصلت بعثة المنتخب السعودي اليوم الاثنين للعاصمة القطرية الدوحة ، حيث ادى الفريق مرانه بملاعب اكاديمية اسباير تحت قيادة  الفرنسي رينارد بمشاركة جميع لاعبي القائمة المستدعاة ، استعداد لملاقاة الكويت يوم الاربعاء القادم .   
وركز رينارد خلال الحصة التدريبية على الجانب الفني ، مع المحافظة على المكتسبات البدنية ، كما اجرى حراس المرمى مرانا منفردا .
واجرى ريناد تغييرين في القائمة قبيل السفر بعد إصابة حارس الأهلي محمد العويس ومدافع النصر عبدالله مادو، وتم اختيار الثنائي محمد اليامي وعبدالفتاح عسيري مكانهما.

 

المصدر : الدوحة – وليد الخفيف

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