الاخضر السعودي يواصل تحضيراته لملاقاة الكويت





تعكس قائمة المنتخب السعودي رغبته في نيل اللقب الخليجي ، مقارنة بالقائمة التي شارك بها النسخة الماضية بالكويت ، فضلا عن النشوة التي يعيشها لاعبو الهلال المتوجين بلقب دوري آبطال آسيا .

ووصلت بعثة المنتخب السعودي اليوم الاثنين للعاصمة القطرية الدوحة ، حيث ادى الفريق مرانه بملاعب اكاديمية اسباير تحت قيادة الفرنسي رينارد بمشاركة جميع لاعبي القائمة المستدعاة ، استعداد لملاقاة الكويت يوم الاربعاء القادم .

وركز رينارد خلال الحصة التدريبية على الجانب الفني ، مع المحافظة على المكتسبات البدنية ، كما اجرى حراس المرمى مرانا منفردا .

واجرى ريناد تغييرين في القائمة قبيل السفر بعد إصابة حارس الأهلي محمد العويس ومدافع النصر عبدالله مادو، وتم اختيار الثنائي محمد اليامي وعبدالفتاح عسيري مكانهما.