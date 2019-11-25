جامعة السلطان قابوس تحتفل بتخرج الفوج الثاني من الدفعة الـ 30

مسقط – الرؤية

استكملت جامعة السلطان قابوس احتفالاتها مساء أمس الإثنين، بتخريج الدفعة الثلاثين من حملة شهادة البكالوريوس، وطلبة الكليات الإنسانية البالغ عددهم (1639) خريجا وخريجة، بتشريف من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه وبحضور معالي محمد بن الزبير، مستشار جلالة السلطان لشؤون التخطيط الاقتصادي.

وبدأ الحفل بكلمة سعادة الدكتور علي بن سعود البيماني، رئيس الجامعة الذي قال في كلمته :"يبلغ عدد مخرجات الجامعة في هذا العام، (2922) ألفين وتسعمائة واثنين وعشرين خريجا وخريجة، من مختلف الدرجات العلمية.

وأضاف البيماني: "في هذه الليلة، نسعد بتخريج طلبة الكليات الإنسانية البالغ عددهم (1639) ألفا وستمائة وتسعة وثلاثين خريجا وخريجة، فمن كلية الآداب والعلوم الاجتماعية يتخرج (590) خمسمائة وتسعون خريجا وخريجة، ومن كلية الاقتصاد والعلوم السياسية يتخرج (427) أربعمائة وسبعة وعشرون خريجا وخريجة، ومن كلية التربية يتخرج (419) أربعمائة وتسعة عشر خريجا وخريجة، ومن كلية الحقوق يتخرج (203) مائتان وثلاثة خريجين وخريجات".

وأشار الدكتور علي بن سعود البيماني، إلى إنّ متغيرات سوق العمل على المستوى المحليّ والدّولي، كانت دافعا كبيرا للجامعة لتطوير برامجها ومخرجاتها بما يتناسب ومتطلبات التنمية؛ ولذلك فإنّ الجامعة – وهي تحدّث برامجها الأكاديمية – تحرص على غرس مفاهيم ريادة الأعمال والابتكار في أذهان طلبتها، للوصول إلى مستوى متقدم من الإلمام بالتخصص والمهارات التي يحتاجها سوق العمل.

وأوضح أن الجامعة واثقة أنّ هذه المخرجات لم تكنْ لتصل إلى هذه المقاعد الليلة، إلا وهي جديرة بذلك، تمتاز بالكفاءة والموثوقية، وتعي حسّ المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقها، بما صنعتْه أيام الدراسة والحياة الجامعية، من نموّ لفكرها وصقل لمواهبها وبناء لقدراتها.

وجاءت كلمة الخريجين التي ألقاها الخريج منتصر بن منصور المسلمي من كلية الآداب والعلوم الاجتماعية، تبعه تسليم الشهادات للحاصلين على درجة البكالوريوس في كلية الحقوق وكلية التربية، وقصيدة شعرية بعنوان "من عروج جامعة السلطان قابوس" ألقاها الخريج حمزة بن مرهون البوسعيدي. واختتم الحفل بتسليم الشهادات للحاصلين على درجة البكالوريوس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.