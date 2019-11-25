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بلدية مسقط تواصل فعاليات "عمان الخير» بالعامرات

الإثنين 25 نوفمبر 2019 07:13 م بتوقيت مسقط

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الاوبريت
اوبريت ر
براعم كرة القدم
فرقة لوجينيا
فن الخيط
لقاء مع شخصية ملهمة والغواص يحيى الذهلي

 

 

مسقط- الرؤية

تواصل بلدية مسقط تنفيذ فعاليات عمان الخير في متنزه العامرات حتى الجمعة المقبل، في مزيج من الفقرات والفعاليات المنوعة التي تُــنفذ من المسرح المفتوح وفي الساحات العامة بمتنزه العامرات، والذي يأتي تنفيذها في إطار توجه البلدية لإقامة الفعاليات في جو احتفالي نحو استثمار أمثل للمتنزهات، من شأنه أن يسهم في الاستدامة الحضرية للمتنزهات وفي سبيل التخطيط لاستغلال المساحات العامة في المدن.

وتضمّنت فعالية عمان الخير عددًا من الفقرات التي قُدمت من مسرح العامرات، من بينها تقديم أوبريت طلابي بعنوان (عمان الروح.. قابوس الوطن) إلى جانب مشاركة عدد من المدراس في تنفيذ فقرات طلابية منوعة، ومسابقات ومواهب للطلبة.

وشهدت الفعاليات إقامة فقرات فنية وإنشادية وغنائية منوعة، حيث شارك الفنان هيثم رافي في تقديم وصلات مغناة، وبعضًا منها وطنية تتناسب مع اختيار وقت تنفيذ الفعالية، والذي يأتي في ظل احتفال السلطنة بالعيد التاسع والأربعين المجيد، كما غنت فرقتي لوجينيا وفرقة العائلة ومياسم على مدى الأيام الاحتفالية لعمان الخير، مجموعة من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور وأطربت الجو الاحتفالي في مسرح متنزه العامرات.

وشارك في "عمان الخير" أكثر 35 مشاركاً من تلك المؤسسات التي قامت بعرض منتوجاتها في ممرات المتنزه في جو مفتوح، ومن بينها مشاركة الأسر المنتجة في مجال صناعة المأكولات والأطعمة المشروبات المتنوعة المذاق والتقديم، ومجالات أخرى كصناعة البخور والعطور، وفن التزيين والحناء.

قدمت فعالية عمان الخير تنوعًا من الموسيقى الطربية، فما بين تقديم الفلامنكو والموسيقى اللاتينية إلى استعراض الموروث التقليدي من خلال مشاركة العديد من الفرق الشعبية، والتي قدمت فنون شعبية متنوعة على الساحات، بهدف إظهار الجانب العصري والحداثة، ومراعاة الجو الشعبي من خلال فرق عديدة تستعرض فنون مختلفة كفن الرزحة، والفنون البحرية والعازي والميدان، وغيرها مما تتسم بتنوعه البيئة المحلية في سلطنة عمان.

وشهدت الفاعليات إقامة بطولة البراعم لكرة القدم، على ملعب متنزه العامرات خلال الفترة من (26-24 نوفمبر) بهدف تشجيع الأطفال على هذه الرياضة، واحتواء أذواق كافة المراحل العمرية بما يناسبهم في هذه الفعالية، حيث شارك نحو 15 فريقًا في هذه البطولة، وحملت الفرق أسماء وطنية تدلل على أهمية البطولة وتزامنها مع أعياد السلطنة المجيدة.

تخللت البرامج الحوارية والترفيهية للأطفال مساحة واسعة ضمن المناشط المتنوعة التي قدمت عبر مسرح متنزه العامرات، حيث تنفذت عدد من المسرحيات ومنها مسرحية "متنهجل" والتي قدمتها يوم أمي الإثنين فرقة طلبة الكلية التقنية العليا، ومسرحية ستقدم مساء اليوم الثلاثاء بعنوان "ما بين الحاضر والماضي" تتحدث عن بعض أوجـه التنميـة العمانيـة بـين الماضي والحاضر من خلال جد يقوم بإخبار أحفاده عن أشكال التطور، ومن تقديم مسرح مسقط الحر.

وراعت بلدية مسقط توفير الدعم للأسر المنتجة، وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والفرق التطوعية والأسر محدودة الدخل من ولاية العامرات بالنفس، بحيث تكون عمان الخير بالنسبة لتلك الجهات بمثابة احتضان تقديري لأعمالها ودعمًا لمشاريعها المنتجة.

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