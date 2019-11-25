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تكريم أربعة فائزين بالدورة الثالثة لجائزة عُمان لطلاب التعليم العالي

الإثنين 25 نوفمبر 2019 07:12 م بتوقيت مسقط

 

 

مسقط - الرؤية

 

شهدت اليوم الدورة السنوية السابعة لمنتدى عُمان للطاقة في العاصمة مسقط والذي تنظمه مؤسسة جلف إنتلجنس، حفل تكريم الفائزين بالدورة الثالثة لجائزة سلطنة عُمان لتقدم التعليم العالي للطلاب المتميزين في الدراسات العليا.

ويمثل الفائزون الأربعة طليعة أصحاب المواهب والمهارات من العلماء والباحثين والمبتكرين المتميزين لدعم مستقبل قطاع صناعة الطاقة في سلطنة عمان ونمو البيئة الإبداعية في البلاد.

وتنقسم جائزة عُمان لتقدم الدراسات العليا إلى فئتين: الدكتوراه والماجستير، حيث فاز عن فئة الدكتوراه كل من: "الدكتورة أحلام سعيد الأزكوي، الحاصلة على درجة الدكتوراه في التقانة الحيوية (بيوتكنولوجي) من جامعة السلطان قابوس، والدكتورة ريا البلوشي، الحاصلة على شهادة الدكتوراه في الكيمياء من جامعة السلطان قابوس.

وحصل على الجائزة عن فئة الماجستير كل من: الباحثة راية سليم سعيد الفارسي، الحاصلة على ماجستير في علوم التربة وإدارة موارد المياه من جامعة السطان قابوس، والمهندس عبدالله سليمان الوهيبي، ماجستير الهندسة الكهربائية والحاسوب (الكمبيوتر) جامعة السلطان قابوس".

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