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حملة خيرية ولوحات فنية في احتفال "سبار عُمان" بالعيد الوطني

الإثنين 25 نوفمبر 2019 06:58 م بتوقيت مسقط

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مسقط – الرؤية

احتفلت "سبار عُمان" بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد باستضافة فعالية خاصة بأداء فنانات جرافيتي عُمانيات، وإطلاق حملة خيرية بحضور الإدارة والموظفين في فرع مدينة السلطان قابوس.

ودعت سبار عُمان الفنانتين العُمانيتين شهد الريامية ومنار الكندية إلى تقديم عرض حي لمهاراتهما وذوقهما في رسم فن "الدودل"؛ وابتكرتا لوحة مميزة تم وضعها في مدخل فرع سبار عُمان بمدينة السلطان قابوس. وستكون القطعة الفنية متاحة للعرض لمدة شهر.

وفي إطار مبادراتها الاجتماعية، أطلقت سبار عُمان "حملة جمع التبرعات الوطنية - مَد يد العون لإطعام المحتاجين" بالتعاون مع دار العطاء، الجمعية الخيرية العُمانية الشاملة. وتتماشى حملة جمع التبرعات الوطنية التي تم تنظيمها في إطار احتفالات اليوم الوطني، مع الجهود الجماعية التي تبذلها سبار عُمان لخدمة المجتمعات والأسر المُعوزة. وكجزء من الحملة الخيرية، وضعت سبار عُمان أكشاكا لتجميع داخل جميع منافذ سبار عبر السلطنة.

ويمكن للمتسوقين في سبار عُمان، الذين يرغبون في المساهمة في هذا المسعى الخيري، التبرع بالمنتجات الغذائية مثل: الأرز والدقيق والحليب طويل الأجل والقهوة والقمح والشاي ورقائق الذرة وزيت الطهي والتمور والبقوليات في مكان التجميع وسيجري تسليمها إلى دار العطاء لاحقاً. ويمكن للمتسوقين التبرع بطرود المواد الغذائية المعبأة مسبقًا والتي تتوفر بسهولة في متاجر سبار عُمان.

وشكرت المُكرَّمة مريم الزدجاليَّة رئيسة مجلس إدارة جمعية دار العطاء مبادرة سبار عُمان قائلة: سُعداء بالتعاون مع سبار عُمان الذين أخذوا مرة أخرى مبادرة نبيلة تستهدف تلبية احتياجات المحتاجين من أبناء هذا الوطن.

وقالت كنان كاباديا، مديرة بكيمجي رامداس: نشارك الأمة في التحية والإشادة بالقيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد الذي قاد البلاد إلى طريق التقدم والازدهار. ونفخر بأن نكون جزءًا من الخطوات العظيمة التي خطتها عُمان على درب التقدم بقيادة صاحب الجلالة. ونتعهد بتفانينا والتزامنا بالعمل من أجل نمو الأمة، ويسُرنا الاحتفال بهذه المُناسبة بفعالية تحتفي بالمواهب العُمانية الشابة.

ومن جانبه قال م. شريدار، الرئيس التنفيذي لشركة سبار عُمان: يسرنا أن نبدأ حملة جمع التبرعات الوطنية في إطار احتفالات السلطنة باليوم الوطني العزيز على قلوبنا جميعاً. وبطريقة ما، تُقوّي هذه الحملة القيم الوطنية بين المتبرعين لمساعدة الآخرين. ومن خلال هذه الحملة، تؤكد سبار عُمان رؤيتها للمسؤولية الاجتماعية لتتناسب مع المجتمع الذي تعمل فيه، ونحن ملتزمون بالإسهام بتحسين المجتمعات التي نعمل فيها، وكجزء من هذه الجهود الدائمة، نحن فخورون بشراكتنا مع دار العطاء، نأمل أن نتمكن من جمع كميات وفيرة لتسليمها إلى دار العطاء.

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