وزيرة التعليم بزنجبار تطّلع على تجربة جامعة مسقط

مسقط - الرؤية

استقبلت جامعة مسقط أمس وفدا أكاديميا رفيع المستوى من زنجبار بجمهورية تنزانيا الاتحادية برئاسة معالي رزيقي بيما جمعة وزيرة التعليم والتدريب المهني في زنجبار وبمعية الدكتور علي أحمد صالح سفير جمهورية تنزانيا المتحدة المعتمد لدى السلطنة والدكتورة زكية محمد أبوبكر رئيسة جامعة زنجبار الوطنية والوفد المرافق لهما.

وحضر اللقاء الدكتور حمد بن حمود البلوشي مستشار معالي وزيرة التعليم العالي للتعاون الدولي. وكان في مقدمة مستقبلي الوفد الزائر البروفيسورة يسرى بنت علي المزوغي رئيسة الجامعة إلى جانب فريق الإدارة التنفيذية العليا ومديري الكليات التابعة للجامعة.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز الشراكة الثنائية في مجال التعليم العالي وآليات الاستفادة من الإمكانيات المتاحة للجانبين في البرامج الأكاديمية والعلمية والبحثية وتبادل الخبرات فضلاً عن إمكانية تبادل الزيارات للأكاديميين والطلبة الدارسين.

وأكدت البروفيسورة يسرى المزوغي رئيسة الجامعة عمق العلاقات الطيبة بين البلدين عبر التاريخ؛ وقالت: سعداء بزيارة وزيرة التعليم والتدريب المهني في زنجبار والوفد المرافق لها لجامعة مسقط، ونتطلع إلى تفعيل العلاقات في عدد من المجالات ذات الاهتمام الأكاديمي المشترك والبحوث العلمية بما يصب في مصلحة العلاقة القائمة والتاريخية بين البلدين الشقيقين. واطلعت وزيرة التعليم والتدريب المهني بزنجبار والوفد المرافق لها على موافق وأقسام الجامعة والتخصصات المطروحة وطرق وأنظمة التدريس الحديثة المتبعة وغيرها.

وتسعى جامعة مسقط جاهدة لأن تضع نفسها في موضع مقارنة مع الجامعات العالمية ذات الجودة العالية من خلال طرح تخصصات ذات إقبال واسع من جانب الطلبة العمانيين والمقيمين في السلطنة، كما تهدف إلى جذب نسبة كبيرة من الطلبة الدوليين من خارج البلاد عبر المشاركة في فعاليات ومعارض دولية واستقبال الوفود الزائرة والمتخصصة في المجال الأكاديمي والبحث العلمي.