1000 لوحة فنية بأنامل طلاب تعليمية البريمي بشعار «نحبها عُمان»

البريمي- سيف المعمري

دشن سعادة الشيخ صالح بن ذياب الربيعي والي البريمي بمتنزه الواحة بالولاية وبحضور الدكتورة فتحية بنت خلفان بن سليمان السدية المديرة العامة للمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة البريمي جدارية ألف لوحة فنية رسمت بأنامل ١٠٠٠ طالب وطالبة من ٢١ مدرسة على مستوى مدارس تعليمية المحافظة.

وحملت الجدارية شعار «نحبها عُمان» وجاءت الفكرة لتترجم الولاء والمحبة والعرفان للمقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم-حفظه الله ورعاه- من قبل أبنائه الطلاب، ولغرس روح المواطنة في نفوسهم؛ من خلال التعبير عن مشاعرهم بلوحة فنية في حب عُمان الغالية وجلالته والتي تزامنت مع احتفالات البلاد بالعيد الوطني الـ 49 المجيد.

ونفذت الجدارية بتعاون بين تعليمية المحافظة ممثلة بفريق التربية على المواطنة وفريق إنجاز للتدريب تتويجا للشراكة بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، وتضمنت الاحتفالية عدة فقرات منها مسيرة في حب عُمان، وفقرة فن تراثي وفقرة فنية استعراضية قدمهما طلاب المدارس، وفقرة تدشين اللوحة الجدارية.