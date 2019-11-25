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الصناعات الحرفية تحتفل بتدشين القرية الحرفية بـ«تنعم»

الإثنين 25 نوفمبر 2019 06:33 م بتوقيت مسقط

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 عبري – ناصر العبري

 افتتح الشيخ علي بن محمد بن حمد البوسعيدي نائب والي عبري، وبحضور سالم بن علي بن سالم المحروقي مدير مكتب الصناعات الحرفية بالظاهرة وأعضاء المجلس البلدي ومديري المؤسسات الحكومية والأهالي بولاية عبري، أمس القرية الحرفية بتنعم، تزامناً مع احتفالات السلطنة بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد.

تضمن الحفل على لوحة وطنية جسدوا من خلالها طالبات مدرسة أماجد عمان حبهم للمقام السامي وباني عمان الحديثة مولانا المعظم -حفظه الله-، كما قدمت مدرسة أبو سعيد الخدري لوحات فنية من التراث العُماني الأصيل.

وألقى أحمد بن محمد الحاتمي، أخصائي الإنتاج كلمة الهيئة العامة للصناعات الحرفية، وقال فيها: «نحن نتنفس عبق الأيام النوفمبرية المجيدة ومرور 49 عاماً على نهضتنا العمانية المباركة تحت القيادة السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم -حفظه الله- مفعمة بالبهجة والسرور نفتتح اليوم القرية الحرفية بقرية تنعم بولاية عبري».

 

 وقال الشيخ علي بن محمد بن حمد البوسعيدي نائب والي عبري، :«رعايتنا وحضورنا لهذا الحفل دعم للحرفيين والحرفيات القائمين على هذا العمل والصناعات الحرفية أبرزت دورها المحوري في تنمية المجتمع وأضافت الشيء الكثير لأصحاب هذه الحرف وتنميتها وتطويرها لإظهارها للعلن ونشكر القائمين عليها».

 

 

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