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الفريق المركزي لـ GLOBE يختتم ورشة تقييم برنامج عمان البيئي

الإثنين 25 نوفمبر 2019 06:28 م بتوقيت مسقط

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مسقط – الرؤية

اختتمت وزارة التربية والتعليم ممثلة في الفريق المركزي لبرنامج GLOBE صباح أمس الإثنين ورشة تقييم برنامج GLOBE عمان البيئي والذي استمرت أيام 24و25 نوفمبر 2019م، بالمركز التخصصي للتدريب المهني للمعلمين.

واستهدفت الورشة  33 متدربا من المعلمين والمشرفين التربويين ورؤساء الفرق من جميع محافظات السلطنة. ويأتي تنفيذ ورشة العمل هذا العام ترجمة لتوجهات وزارة التربية والتعليم نحو تقييم البرامج المطبقة في المدارس الحكومية والوقوف على أهم المقترحات والتوصيات وتجويد العمل.

 ويحرص برنامج GLOBE عُمان على تنفيذ ورش تدريبية في كل عام إضافة لإقامة العديد من الملتقيات والأنشطة في المديريات التعليمية في السلطنة.

تضمنت الورشة حلقات عمل نقاشية حول وضع خطة تطويرالبرنامج من الجوانب الإدارية والفنية ومراحل تقييم البرنامج خلال الخمس سنوات المنصرمة وإعداد مسودة مبدئية عن الخطة الخمسية المقبلة 20-25 الخاصة ببرنامج. GLOBE

 

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