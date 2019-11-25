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بالصور.. الأخضر السعودي يصل الدوحة

الإثنين 25 نوفمبر 2019 01:54 م بتوقيت مسقط

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الدوحة - ( موفد الرؤية ) وليد الخفيف

وصلت بعثة المنتخب السعودي للعاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في بطولة كأس الخليج العربي الرابعة والعشرين التي ستقام خلال الفترة من 26 نوفمبر – 8 ديسمبر .

وحظي الأخضر باستقبال رسمي لدى وصوله مطار حمد الدولي قبل توجهه لمقر الإقامـة .

وتضم القائمة النهائية للأخضر في البطولة كلا من: محمد اليامي وفواز القرني وأمين بخاري، وللدفاع: وزياد الصحفي ومحمد خبراني وحسان تمبكتي وسلطان الغنام ومحمد البريك وسعود عبدالحميد وياسر الشهراني، وللوسط: عبدالله عطيف ومحمد كنو وعبدالإله المالكي وسلمان الفرج وتركي العمار ويحيى الشهري وعبدالعزيز البيشي ونواف العابد وسالم الدوسري وعبدالفتاح عسيري، وللهجوم: هتان باهبري وفراس البريكان وعبدالله الحمدان

وومن المقرر ان يصل لاعبو الهلال الفائزين باللقب الآسيوي غدا الثلاثاء.

 وتلعب السعودية في المجموعة الثانية مه ممتخبنا الوطني حامل اللقب، والكويت والبحرين.

 

 

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