بالصور.. الأخضر السعودي يصل الدوحة

الدوحة - ( موفد الرؤية ) وليد الخفيف

وصلت بعثة المنتخب السعودي للعاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في بطولة كأس الخليج العربي الرابعة والعشرين التي ستقام خلال الفترة من 26 نوفمبر – 8 ديسمبر .

وحظي الأخضر باستقبال رسمي لدى وصوله مطار حمد الدولي قبل توجهه لمقر الإقامـة .

وتضم القائمة النهائية للأخضر في البطولة كلا من: محمد اليامي وفواز القرني وأمين بخاري، وللدفاع: وزياد الصحفي ومحمد خبراني وحسان تمبكتي وسلطان الغنام ومحمد البريك وسعود عبدالحميد وياسر الشهراني، وللوسط: عبدالله عطيف ومحمد كنو وعبدالإله المالكي وسلمان الفرج وتركي العمار ويحيى الشهري وعبدالعزيز البيشي ونواف العابد وسالم الدوسري وعبدالفتاح عسيري، وللهجوم: هتان باهبري وفراس البريكان وعبدالله الحمدان

وومن المقرر ان يصل لاعبو الهلال الفائزين باللقب الآسيوي غدا الثلاثاء.

وتلعب السعودية في المجموعة الثانية مه ممتخبنا الوطني حامل اللقب، والكويت والبحرين.