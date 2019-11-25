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أبْسطُ إليكَ قلبي

الإثنين 25 نوفمبر 2019 08:58 ص بتوقيت مسقط

أبْسطُ إليكَ قلبي

 

عبير محمد | مصر

 

عيوني

جزيرة أحزان

تملأها الخيبات بكل ملح القهر

وتحوطها رموش الحسرات

حسرة فحسرة.

***

يسبح في فكري وجع لا ينتهي

وأنت تشرق من عيني،

تخرج من أنامل روحي

بغصة مكتومة بعد

انتظارك دهرا.

***

 

تفر نحو دواخلي

تكشف المستور وتحرق قلبي

الذي انتظرك بكل شغف العمر

***

 

قتلت زهور الحب،

مزقتني قلقا،

وليلي المكلوم بالأنين يهفو

لبزوغ فجر

قريب.

***

 

وأنا

أرنو لحبك،

أبسط إليك قلبي

ليحتويك

***

 

وأنت

بصمتك

الحائر تذيبني،

لا تقترب لينفسح الأمل

ولا تبتعد.

*

 

لا تبتعد

ياحبيبي،

امتطيت الأحلام

وحلقت بنبضي في النور،

حيث قيثارة حبي لا تعزف غير عشقك،

صدقتك فصرت وطني وجوهر تكويني

وأريج الضوء

الذي يحتويني.

***

 

حاولت أن

أتسلق أنين روحي

وضجيج الموت لألمس

الفجر وضفائر الشمس،

تعثرت بخطواتي

التي تهب

إليك،

***

 

لعل

يديك

تمتدان إلي،

وقلبك لا يطفئ نوره،

يوقظ بشائر العمر القادم منك،

ويجدد لي العهد مع عصافير الفرح،

 ونحن نتهجد مدى النور.

لكنك جددت عهد ألمي،

وها قلبي يسقط،

والصباح يبكي،

ماتت الكلمات،

مات الحب

الجميل

مات.

*

 

لم تثر

وتحطم كل الحصون لأجل حبي،

لم تتسرب إلى روحي،

قتلتني وضيعت ملامحي،

أحلامي النازفة.

***

 

بعثرني

ضبابك ولم أجد

مطر وفائك يحييني،

وشهد جنونك يغمرني ،

ويرفع غرقى الأحاسيس

النابضة بحبك.

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