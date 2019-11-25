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لأنّكَ صرتَ للجلاّدِ لَحْدَا..!

الإثنين 25 نوفمبر 2019 08:56 ص بتوقيت مسقط

لأنّكَ صرتَ للجلاّدِ لَحْدَا..!

 

د. وليد جاسم الزبيدي| العراق

 

تقحّمتَ الحياةَ وكنتَ فردا

                              ومن بين النجومِ بزغتَ فردا

//

أنختَ الليلَ صبحاً تعتليهِ

                                  شموسٌ صغتَها لغدٍ يُفدّى

//

عزمتَ فأيقنَ الماضونَ طُرّاً

                                   بأنّكَ صرتَ للجلاّدِ لحدا

//

لأنّكَ ما أردتَ القصرَ قيداً

                                فَداكَ الطينُ فاستذوقتَ شهدا

//

لأنّكَ دُرّةُ الأزمانِ مهما

                                    تقادمَ عمرُها تُجلى فتندى

//

لأنّكَ للطّغاةِ شمختَ حرّاً

                                      لأنّكَ للحُفاةِ مُلكتَ عبدا

//

تُسائلني العيونُ لقدْ صبرْنا

                                أبَعْدَ الصّبرِ موعودٌ سيُهــدى؟

//

أَبعدَ الأبعدينَ هنا لقاءٌ؟

                                       أَبعدَ الأقربينَ عِدىً ألدّا؟

//

أضاعونا (وأيّ فتىً أضاعوا)

                                    ألوفاً في المقابرِ لنْ تُـعَـدّا

//

سَلِ التاريخَ لن يُنجيكَ طيبٌ

                                       فتلكَ حرابُهم تُنبئكَ رَدّا

//

فلا بينَ الصقورِ هنا حمامٌ

                                 وهذا الشوكُ لن يعطيكَ وَرْدَا

//

وللمُحتلِّ أنيابٌ وظفْرٌ

                                        يُبدّلُ آجلاً منْ فيهِ جِلْدا

//

يُفرّقُ أمّةً ويُذيبُ أخرى

                                     وينحرُ أختَها ويديرُ خَــدّا

//

(فتقتلنا المنونُ بلا قتالٍ)

                                   وتذهبُ ريحُنا شيبـاً و مُرْدا

//

سلامٌ والسلامُ لهُ دروبٌ

                                           ستأوينا معاً أَبّاً وجَدّا

//

عراقٌ والعراقُ سوادُ خيرٍ

                                        سيهزمُ طامعاً ويفكُّ قيدا

//

إذا وقفَ الجميعُ وكانَ صوتٌ

                                        يصكُّ مسامعاً ويفُلُّ كبدا

//

إذا كانَ السلامُ على بلادي

                                   رداءً فالهوى طيفٌ وأكدى

//

إذا نهضَ الجياعُ وكانَ خبزاً

                                      سيبنونَ السماءَ وما أشَدّا

//

تخيّرتَ الصّعابَ وكنتَ صعْباً

                                       تصارعُ تارةً وتطيلُ نقدا

//

على تلكَ العروشِ على المنايا

                                      تُسابقُ هاجساً وتُطيلُ رصْدا

//

فكُنتَ صدورَها في كلّ آنٍ

                                          لتُثبِتَ للدُّنا ما زلتَ وِرْدا

//

وإنّ الوعدَ آتٍ ليسَ إلا

                                            سينظمُ جيدَهُ عِقْداً فعقدا

//

لينهضَ في العُلا جيلٌ جديدٌ

                                             وأوطانٌ تُصانُ لتُستردّا

//

سنسعى في الطريقِ ولا نُبالي

                                          لنقطفَ والربيعِ هناكَ مجدا

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