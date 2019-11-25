لأنّكَ صرتَ للجلاّدِ لَحْدَا..!

د. وليد جاسم الزبيدي| العراق

تقحّمتَ الحياةَ وكنتَ فردا

ومن بين النجومِ بزغتَ فردا

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أنختَ الليلَ صبحاً تعتليهِ

شموسٌ صغتَها لغدٍ يُفدّى

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عزمتَ فأيقنَ الماضونَ طُرّاً

بأنّكَ صرتَ للجلاّدِ لحدا

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لأنّكَ ما أردتَ القصرَ قيداً

فَداكَ الطينُ فاستذوقتَ شهدا

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لأنّكَ دُرّةُ الأزمانِ مهما

تقادمَ عمرُها تُجلى فتندى

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لأنّكَ للطّغاةِ شمختَ حرّاً

لأنّكَ للحُفاةِ مُلكتَ عبدا

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تُسائلني العيونُ لقدْ صبرْنا

أبَعْدَ الصّبرِ موعودٌ سيُهــدى؟

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أَبعدَ الأبعدينَ هنا لقاءٌ؟

أَبعدَ الأقربينَ عِدىً ألدّا؟

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أضاعونا (وأيّ فتىً أضاعوا)

ألوفاً في المقابرِ لنْ تُـعَـدّا

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سَلِ التاريخَ لن يُنجيكَ طيبٌ

فتلكَ حرابُهم تُنبئكَ رَدّا

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فلا بينَ الصقورِ هنا حمامٌ

وهذا الشوكُ لن يعطيكَ وَرْدَا

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وللمُحتلِّ أنيابٌ وظفْرٌ

يُبدّلُ آجلاً منْ فيهِ جِلْدا

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يُفرّقُ أمّةً ويُذيبُ أخرى

وينحرُ أختَها ويديرُ خَــدّا

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(فتقتلنا المنونُ بلا قتالٍ)

وتذهبُ ريحُنا شيبـاً و مُرْدا

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سلامٌ والسلامُ لهُ دروبٌ

ستأوينا معاً أَبّاً وجَدّا

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عراقٌ والعراقُ سوادُ خيرٍ

سيهزمُ طامعاً ويفكُّ قيدا

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إذا وقفَ الجميعُ وكانَ صوتٌ

يصكُّ مسامعاً ويفُلُّ كبدا

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إذا كانَ السلامُ على بلادي

رداءً فالهوى طيفٌ وأكدى

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إذا نهضَ الجياعُ وكانَ خبزاً

سيبنونَ السماءَ وما أشَدّا

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تخيّرتَ الصّعابَ وكنتَ صعْباً

تصارعُ تارةً وتطيلُ نقدا

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على تلكَ العروشِ على المنايا

تُسابقُ هاجساً وتُطيلُ رصْدا

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فكُنتَ صدورَها في كلّ آنٍ

لتُثبِتَ للدُّنا ما زلتَ وِرْدا

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وإنّ الوعدَ آتٍ ليسَ إلا

سينظمُ جيدَهُ عِقْداً فعقدا

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لينهضَ في العُلا جيلٌ جديدٌ

وأوطانٌ تُصانُ لتُستردّا

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سنسعى في الطريقِ ولا نُبالي

لنقطفَ والربيعِ هناكَ مجدا