لأنّكَ صرتَ للجلاّدِ لَحْدَا..!

د. وليد جاسم الزبيدي| العراق
تقحّمتَ الحياةَ وكنتَ فردا
ومن بين النجومِ بزغتَ فردا
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أنختَ الليلَ صبحاً تعتليهِ
شموسٌ صغتَها لغدٍ يُفدّى
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عزمتَ فأيقنَ الماضونَ طُرّاً
بأنّكَ صرتَ للجلاّدِ لحدا
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لأنّكَ ما أردتَ القصرَ قيداً
فَداكَ الطينُ فاستذوقتَ شهدا
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لأنّكَ دُرّةُ الأزمانِ مهما
تقادمَ عمرُها تُجلى فتندى
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لأنّكَ للطّغاةِ شمختَ حرّاً
لأنّكَ للحُفاةِ مُلكتَ عبدا
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تُسائلني العيونُ لقدْ صبرْنا
أبَعْدَ الصّبرِ موعودٌ سيُهــدى؟
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أَبعدَ الأبعدينَ هنا لقاءٌ؟
أَبعدَ الأقربينَ عِدىً ألدّا؟
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أضاعونا (وأيّ فتىً أضاعوا)
ألوفاً في المقابرِ لنْ تُـعَـدّا
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سَلِ التاريخَ لن يُنجيكَ طيبٌ
فتلكَ حرابُهم تُنبئكَ رَدّا
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فلا بينَ الصقورِ هنا حمامٌ
وهذا الشوكُ لن يعطيكَ وَرْدَا
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وللمُحتلِّ أنيابٌ وظفْرٌ
يُبدّلُ آجلاً منْ فيهِ جِلْدا
//
يُفرّقُ أمّةً ويُذيبُ أخرى
وينحرُ أختَها ويديرُ خَــدّا
//
(فتقتلنا المنونُ بلا قتالٍ)
وتذهبُ ريحُنا شيبـاً و مُرْدا
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سلامٌ والسلامُ لهُ دروبٌ
ستأوينا معاً أَبّاً وجَدّا
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عراقٌ والعراقُ سوادُ خيرٍ
سيهزمُ طامعاً ويفكُّ قيدا
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إذا وقفَ الجميعُ وكانَ صوتٌ
يصكُّ مسامعاً ويفُلُّ كبدا
//
إذا كانَ السلامُ على بلادي
رداءً فالهوى طيفٌ وأكدى
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إذا نهضَ الجياعُ وكانَ خبزاً
سيبنونَ السماءَ وما أشَدّا
//
تخيّرتَ الصّعابَ وكنتَ صعْباً
تصارعُ تارةً وتطيلُ نقدا
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على تلكَ العروشِ على المنايا
تُسابقُ هاجساً وتُطيلُ رصْدا
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فكُنتَ صدورَها في كلّ آنٍ
لتُثبِتَ للدُّنا ما زلتَ وِرْدا
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وإنّ الوعدَ آتٍ ليسَ إلا
سينظمُ جيدَهُ عِقْداً فعقدا
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لينهضَ في العُلا جيلٌ جديدٌ
وأوطانٌ تُصانُ لتُستردّا
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سنسعى في الطريقِ ولا نُبالي
لنقطفَ والربيعِ هناكَ مجدا