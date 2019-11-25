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تاء الأنوثة!

الإثنين 25 نوفمبر 2019 08:56 ص بتوقيت مسقط

تاء الأنوثة!

 

د. ريم سليمان الخش| باريس

 

وأطلقت الرصاص على سريري

                                 مضرجة وراحمة أسيري

//

لقد نال التحرر من جنوني

                                وقد أنقذت من حــب كبير

//

معربدة كخمرٍ فيه يسري

                              لأغرقـــه بتيـــه مســتثيــــرِ

//

مقوضة لحبٍ في اكتمالٍ

                             كأجمل مايكون على حشورِ

//

وما أدراك حين يكون كونا

                            من الخدر المضمّخ بالعبير؟!

//

من العنف الذي لا حدّ فيه

                            سوى رعشات قلبٍ في ثبورِ

//

جعلت مواته في خدر لثمٍ

                           لكي يُلقى على روض وحور

//

وأدري أنّه مازال حيّا

                           بأعماقي .. بوخزات الضمير

//

وأدري أنّه مازال منّي

                              بأحشائي كبركانٍ خطير

//

على أنّ اجتثاث العشق نصرٌ

                        وإنْ علقَ الغرامُ على الجذورِ

//

على أنّ انتصار الصدر بؤسٌ

                           يجرّ عليه بالفقد الكبيـــــر!!

//

على أنّ اقتصاصي منه فقدا

                          يخزنّه بروحيَ والشعـــور!

//

تسيل له القصائد بانهمارٍ

                             وتبكيه انزياحــات البحور

//

وما سالت حروفي قط يوما

                         سوى عسلٍ بشهد في السطور

//

وليس على سواه أسلت حبري

                              لينضح بالهيام وبالزهور

//

يُسائلني السرير عن انزياحي

                              ولم يفقه قراءات المصير

//

ولم يلمس شروح النبض يحكي

                            بما قد تمّ من عزم الأمور !!

//

يُسائلني على قلقٍ جهولٍ

                               بتاءٍ للأنوثة من ضميري

//

بتاءٍ قد بدت لغزا عجيبا !

                               محالٌ أن يُحلّ من الذكور

//

رويدك يا سرير ألم تُدثّر

                                ألم تشعر بذياك السعير؟

//

ألم تقدر على لمسي بصيرا

                        خشيتَ النار كالنمس الضرير؟!!

//

على أنّ الفصول على انقلابِ

                               ومن حرٍ لبردٍ زمهريري

//

وقد نهمي بكاء سرمديا

                               شتاءاتٍ من الحزن المطير

//

ومن حبٍ إلى حربٍ فثارٍ

                               على ماكان من عشقٍ كبير

//

وعشتار الجليلة إنْ أغارت

                                  فجنٌ لا تعدّ على الثغور

//

تقدّسه إلاها صلصليا

                                  وتتركه ترابا للقبور !!

//

وتعزفه كمزمار فصيح

                                   تمجّد كالهياكل للزبور

//

إلاه للخصوبة لا يُعادى

                                 وتبغضه على وله مرير

//

وهل للربّ خشية عابديه؟

                              إذا ثار المثار على المثير؟

//

وهل للرب أن يمسسه رعبٌ

                        من الشبق المولع في الخصور؟

//

وهل نجم المجرة خاف جذبا

                            إلى ثقبٍ حرور مستطير؟!

//

لقد أعدمت قسرا كلّ حسٍ

                            ولم أحفل بآهات الصدور

//

ولم أسمع عواء الذئب ليلا

                        ولا وقع العويل على الشعور

//

صراع تعشقٍ يُنهي حياة

                         وقد عاشا بعشقٍ مستطير !!

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