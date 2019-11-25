تاء الأنوثة!

د. ريم سليمان الخش| باريس

وأطلقت الرصاص على سريري

مضرجة وراحمة أسيري

//

لقد نال التحرر من جنوني

وقد أنقذت من حــب كبير

//

معربدة كخمرٍ فيه يسري

لأغرقـــه بتيـــه مســتثيــــرِ

//

مقوضة لحبٍ في اكتمالٍ

كأجمل مايكون على حشورِ

//

وما أدراك حين يكون كونا

من الخدر المضمّخ بالعبير؟!

//

من العنف الذي لا حدّ فيه

سوى رعشات قلبٍ في ثبورِ

//

جعلت مواته في خدر لثمٍ

لكي يُلقى على روض وحور

//

وأدري أنّه مازال حيّا

بأعماقي .. بوخزات الضمير

//

وأدري أنّه مازال منّي

بأحشائي كبركانٍ خطير

//

على أنّ اجتثاث العشق نصرٌ

وإنْ علقَ الغرامُ على الجذورِ

//

على أنّ انتصار الصدر بؤسٌ

يجرّ عليه بالفقد الكبيـــــر!!

//

على أنّ اقتصاصي منه فقدا

يخزنّه بروحيَ والشعـــور!

//

تسيل له القصائد بانهمارٍ

وتبكيه انزياحــات البحور

//

وما سالت حروفي قط يوما

سوى عسلٍ بشهد في السطور

//

وليس على سواه أسلت حبري

لينضح بالهيام وبالزهور

//

يُسائلني السرير عن انزياحي

ولم يفقه قراءات المصير

//

ولم يلمس شروح النبض يحكي

بما قد تمّ من عزم الأمور !!

//

يُسائلني على قلقٍ جهولٍ

بتاءٍ للأنوثة من ضميري

//

بتاءٍ قد بدت لغزا عجيبا !

محالٌ أن يُحلّ من الذكور

//

رويدك يا سرير ألم تُدثّر

ألم تشعر بذياك السعير؟

//

ألم تقدر على لمسي بصيرا

خشيتَ النار كالنمس الضرير؟!!

//

على أنّ الفصول على انقلابِ

ومن حرٍ لبردٍ زمهريري

//

وقد نهمي بكاء سرمديا

شتاءاتٍ من الحزن المطير

//

ومن حبٍ إلى حربٍ فثارٍ

على ماكان من عشقٍ كبير

//

وعشتار الجليلة إنْ أغارت

فجنٌ لا تعدّ على الثغور

//

تقدّسه إلاها صلصليا

وتتركه ترابا للقبور !!

//

وتعزفه كمزمار فصيح

تمجّد كالهياكل للزبور

//

إلاه للخصوبة لا يُعادى

وتبغضه على وله مرير

//

وهل للربّ خشية عابديه؟

إذا ثار المثار على المثير؟

//

وهل للرب أن يمسسه رعبٌ

من الشبق المولع في الخصور؟

//

وهل نجم المجرة خاف جذبا

إلى ثقبٍ حرور مستطير؟!

//

لقد أعدمت قسرا كلّ حسٍ

ولم أحفل بآهات الصدور

//

ولم أسمع عواء الذئب ليلا

ولا وقع العويل على الشعور

//

صراع تعشقٍ يُنهي حياة

وقد عاشا بعشقٍ مستطير !!