الإثنين, 25 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
22 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الرؤية اليوم
  4. عرض الخبر

تواصل التمرين العُماني الفرنسي "محارب الجبل 3"

الإثنين 25 نوفمبر 2019 08:46 ص بتوقيت مسقط

تواصل التمرين العُماني الفرنسي "محارب الجبل 3"

 

مسقط - الرؤية

يُواصل الجيش السلطاني العُماني فعاليات التمرين العُماني الفرنسي المشترك "محارب الجبل 3" بمدينة سواسون بالجمهورية الفرنسية؛ حيث أنهت وحدات الجيش السلطاني العُماني المشاركة في التمرين ونظيرتها الفرنسية الاستعدادات والتحضيرات للبيان العملي الختامي للتمرين، والذي سيبدأ تنفيذه اليوم الإثنين ويستمر حتى يوم الخميس المُقبل.

وأظهرت القوات المشاركة في التمرين المشترك من كلا البلدين مستويات عالية في التنظيم والانسجام في تنفيذ العمليات العسكرية المشتركة حسب الخطط الموضوعة للتمرين، وبما يتناسب مع طبيعة واقع العمليات العسكرية في الوقت الحالي.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

19 نوفمبر 2019

تواصل التمرين العماني الفرنسي "محارب الجبل 3"

المزيد

18 أبريل 2017

تنفيذ التمرين العسكري المشترك "محارب الجبل" بين السلطنة وفرنسا

المزيد

18 نوفمبر 2019

انطلاق "محارب الجبل 3" في فرنسا بمشاركة وحدات الجيش السلطاني العماني

المزيد

09 أبريل 2018

الجيش السلطاني ينفذ البيان العملي للتمرين المشترك (محارب الجبل 2018)

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

هطول الموجة الثالثة من الأمطار على مسقط.. ورصد سحب ركامية على جبال الحجر وسواحل بحر عمان

المحليات - أخبار

الاحتفال بافتتاح الوحدة الثانية بمجمع مصنع النسيج في المنطقة الحرة بصحار​

الاقتصاد - محلي

جامعات إماراتية ومصرية ضمن قرار عدم الاعتراف بعدد من مؤسسات التعليم العالي

المحليات - تعليم

"الغيلانية" أول عمانية تحصل على جائزة القيادة المتميزة من هيئة الاعتماد البريطانية

المحليات - أخبار

جامعة السلطان قابوس تحتفل بتخريج الفوج الثاني من الدفعة الثلاثين.. اليوم

المحليات - تعليم

577 متنافسا على جائزة الرؤية لمبادرات الشباب.. والتتويج 15 ديسمبر

مبادرات الرؤية - جائزة الرؤية لمبادرات الشباب

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

إجازة العيد الوطني للقطاعين العام والخاص

المحليات - أخبار

استمرار فرص هطول الأمطار على ولايات السلطنة حتى الاثنين المقبل

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 2 عن المنخفض الجوي في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

القبض على صاحب فيديو "الاعتداء بالضرب" .. وضبط 5 أشخاص بتهمة السرقة

المحليات - شرطة

دوروف: احذفوا "واتسآب" من هواتفكم فورا

منوعات - تكنولوجيا

بالفيديو.. جلالة السلطان يترأس اجتماع مجلس الوزراء

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

إعلان أسفل الأكثر قراءة