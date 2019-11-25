تواصل التمرين العُماني الفرنسي "محارب الجبل 3"

مسقط - الرؤية

يُواصل الجيش السلطاني العُماني فعاليات التمرين العُماني الفرنسي المشترك "محارب الجبل 3" بمدينة سواسون بالجمهورية الفرنسية؛ حيث أنهت وحدات الجيش السلطاني العُماني المشاركة في التمرين ونظيرتها الفرنسية الاستعدادات والتحضيرات للبيان العملي الختامي للتمرين، والذي سيبدأ تنفيذه اليوم الإثنين ويستمر حتى يوم الخميس المُقبل.

وأظهرت القوات المشاركة في التمرين المشترك من كلا البلدين مستويات عالية في التنظيم والانسجام في تنفيذ العمليات العسكرية المشتركة حسب الخطط الموضوعة للتمرين، وبما يتناسب مع طبيعة واقع العمليات العسكرية في الوقت الحالي.