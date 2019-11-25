وزير الخارجية الهندي لـ"ديرشبيجل": لسنا بيدقًا في يد القوى العالمية.. ولا ننافس الصين

◄ الهند تمثل الثقل الأكبر في جنوب آسيا.. ولذا فهي تتحمل مسؤولية أكبر

◄ الإجراءات في كشمير تستهدف محاربة "الإرهاب"

◄ نتخذ إجراءات لمكافحة التغير المناخي أفضل من الأوربيين

◄ ترامب هو ترامب.. ونستطيع التعامل مع مختلف الإدارات الأمريكية

ترجمة- رنا عبدالحكيم

نشرت مجلة "ديرشبيجل" الألمانية مقابلة أجرتها لورا هوفلينجر مع وزير الشؤون الخارجية الهندي سوبرامانيام جيشانكار، الذي أكد أن بلاده ليست بيدقا في يد أي من القوى العالمية، نافيا أن تكون نيودلهي في منافسة إقليمية مع بكين.

وسوبرامانيام جيشانكار، 64 عاماً، أحد أكثر الدبلوماسيين خبرة في الهند. وقد شغل منصب سفير لدى واشنطن العاصمة وبكين وبراغ والمفوض السامي لسنغافورة. في شهر مايو، قدمه رئيس الوزراء الهندوسي القومي ناريندرا مودي إلى منصب وزير الشؤون الخارجية الجديد في الهند.

وإلى نص الحوار..

ديرشبيجل: قبل ثلاثة أشهر، سحبت الحكومة الهندية الحكم الذاتي لجامو وكشمير. كما اعتقلت مئات الأشخاص وظل سكان المنطقة معزولين عن العالم الخارجي لأسابيع. هل لا تزال الهند ملتزمة بقيم غاندي؟

جيشانكار: أعتقد أن لدينا فهمًا مختلفًا تمامًا لماهية المشكلة في كشمير. على مدار الثلاثين عامًا الماضية، فقد 40000 شخص حياتهم بسبب العنف والإرهاب. إذا لم نفعل شيئًا حيال ذلك، لكانت الثلاثين عامًا القادمة بنفس السوء. بالتأكيد، لم يكن أي منا، بما في ذلك غاندي، يرغب في ذلك بشأن كشمير.

ديرشبيجل: كيف تخططون لتحسين الوضع في كشمير؟

جيشانكار: الحكم الذاتي لكشمير لم يخدم سوى نخبة صغيرة. منعت العديد من القوانين التقدمية في الهند من دخول حيز التنفيذ. الاستثمارات لم تتحقق. كان هناك عدد قليل جدا من الوظائف. أدى عدم إحراز تقدم إلى العزلة والانفصالية، والتي بدورها غذت الإرهاب. أيضا، ضع في اعتبارك أن هناك مصالح خاصة هناك تريد قتالنا.

ديرشبيجل: أنت تشير إلى باكستان؟

جيشانكار: باكستان في الغالب، ولكن أيضًا بعض الأشخاص داخل كشمير الذين ساعدوا باكستان على مر السنين والذين عملوا من أجل غاياتهم الضيقة.

ديرشبيجل: تم وضع السياسيين، مثل رئيس الوزراء السابق محبوبا مفتي، تحت الإقامة الجبرية.. لماذا؟

جيشانكار: نعتزم ألا يشارك السياسيون في أي أنشطة يمكن أن تكون نقطة جذب للعنف، كما كان الحال في الماضي. هناك مسألة ذات صلة وهي أن وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت استخدمت للتطرف. نحن نفعل هذا لمنع فقدان الأرواح.

ديرشبيجل: إذن لماذا قطعت خطوط الهاتف الأرضية؟ لفترة طويلة، كان الناس غير قادرين تماما على التواصل مع بعضهم البعض.

جيشانكار: لأن هذه هي الطريقة التي سيتواصل بها الإرهابيون.

ديرشبيجل: لكن كيف كان من المفترض أن يتصل الناس بسيارة الإسعاف إذا احتاجوا إليها؟

جيشانكار: أسألك: كيف تم إيقاف الإرهابيين؟

ديرشبيجل: هل الحرب ضد الإرهاب تبرر جميع الوسائل؟

جيشانكار: ما هذا النوع من الأسئلة؟ لقد قتل الإرهابيون تجار التفاح في الأسابيع القليلة الماضية. كما ألقيت قنابل يدوية على الأسواق. لقد مات الكثيرون. لماذا لا تركزين على أي من ذلك؟

ديرشبيجل: هل تشعر أن الصحافة الغربية تتعاطى مع الهند بصورة غير عادلة؟

جيشانكار: هناك أشخاص لديهم آراء قوية محددة مسبقًا. لقد استند حكم كشمير إلى حكم مؤقت. لكن بالنظر إلى التغطية الصحفية الغربية، فإن القليل جداً منها يعترف بهذا الجانب. هناك سبب لذلك: إنها حقيقة غير مريحة!

ديرشبيجل: تسيطر كل من باكستان والصين على جزء من كشمير. هل تشعر أن الغرب منافقا عندما ينتقد الهند ولا ينتقد باكستان أو الصين؟

جيشانكار: أعتقد أن العالم يرى باكستان على ما هي عليه. تدير البلاد علنا ​​صناعة إرهابية.

ديرشبيجل: هذا أمر تنكره إسلام أباد.

جيشانكار: حقا؟ رئيس الوزراء عمران خان يتحدث بصراحة عن ذلك. يجب أن أعطيه حقه. إنه يعترف بوجود مشكلة إرهاب.

ديرشبيجل: لم تذكر بكين، فالشركات الصينية تخطط لمشاريع البنية التحتية الكبيرة في باكستان ونيبال وسريلانكا. ما الذي تفعله الهند لمواجهة نفوذ الصين في المنطقة؟

جيشانكار: نحن لا نفعل أي شيء لمواجهة تأثير الصين. ضعي الصين بعيداً للحظة: سنظل نستثمر في نيبال أو بنجلاديش أو سريلانكا بالطريقة التي نمارسها اليوم. تفتقر جنوب آسيا إلى الوعي الإقليمي، وأنا لا أعفي الهند من ذلك، لأنها كأكبر دولة، تتحمل المسؤولية الأكبر. على مدار السنوات الخمس الماضية، بذلنا قصارى جهدنا لتصحيح هذا الخطأ. كلما كانت جنوب آسيا أكثر ارتباطًا، كان ذلك أفضل لنا أيضًا.

ديرشبيجل: لا تزال الصين تخطط لبناء سكة حديد جديدة عبر الهيمالايا بالقرب من الحدود الهندية. ألا يزعجك ذلك؟

جيشانكار: يوجد بالفعل خطان للسكك الحديدية بين الهند ونيبال، وفي غضون بضع سنوات، سيكون هناك خمسة خطوط. حدود نيبال تجاه الهند مفتوحة، وتجاه الصين ليس كثيراً. كثير من النيباليين يأتون إلى الهند بحثًا عن عمل. كيف يمكن للمرء مقارنة تلك الأشياء؟

ديرشبيجل: يرى الكثيرون في الغرب أن الهند تشكل موازنة لنفوذ الصين في آسيا. كيف ترى الهند نفسها؟

جيشانكار: أجد فكرة أن أكون بيدقا في يد شخص آخر في "لعبة عظيمة" تنازل رهيب. بالتأكيد لا تخطط الهند للموازنة في مواجهة دول أخرى. نحن نفعل ما نفعله لتحقيق طموحاتنا الخاصة.

ديرشبيجل: ما هي تلك الطموحات؟

جيشانكار: في السنوات الخمس المقبلة، من المحتمل أن نصبح البلد الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم، وفي غضون عقد من الزمن، سنكون ثالث أكبر اقتصاد. لدينا حصة كبيرة من المواهب البشرية العالمية، وإذا نظرنا إلى رقمنة الأدوار التي ستلعبها في المستقبل، فأنا أشعر أن هذا سيكون عالماً يمكن للهند أن تساهم فيه بصورة أكبر. إنها ليست مجرد رغبة في الحصول على مستوى أعلى. نحن نعلم أنه مع التقدم تتزايد المسؤوليات.

ديرشبيجل: هل تشارك الهند في جهود مكافحة التغير المناخي؟ الهند الآن ثالث أكبر منتج للغازات المسببة للاحتباس الحراري في العالم.

جيشانكار: لدينا واحدة من أكثر البرامج طموحًا في مجال الطاقة الشمسية، ونحن نساعد البلدان النامية الأخرى على تحقيق أهدافها. في الواقع، وفقًا لمجموعة الأبحاث المناخية Track Action Tracker ، هناك خمس دول فقط يمكن التوفيق بين سياسات الطاقة والهدف المتمثل في اتفاق باريس وهم بوتان وكوستاريكا وإثيوبيا والفلبين والهند. نحن نقوم بجهد أفضل من أوروبا.

ديرشبيجل: لا يزال الباحثون يشيرون أيضًا إلى حقيقة أن انبعاثات الهند ارتفعت بنسبة 4.8% العام الماضي، متى ستتوقف الهند عن بناء محطات طاقة جديدة تعمل بالفحم؟

جيشانكار: هناك العديد من العوامل في ذلك الأمر، مثل مدى سرعة الهند في توسيع نطاق البدائل مثل الطاقة الشمسية أو المائية أو النووية. من الواضح أن الفحم ليس خيارنا المفضل. إنه لمن السهل على شخص من ألمانيا طرح هذا السؤال لأن ألمانيا تملك الكثير من البدائل. لكن نحن لسنا كذلك.

ديرشبيجل: في أوروبا، يمثل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حقبة جديدة من النزعة القومية والحمائية. وكذلك الهند، أيضا، أصبحت أكثر قومية.

جيشانكار: صحيح، ولكن ليس نفس القومية. تغذي القومية في أوروبا الخوف من أن الامتيازات القديمة قد لا تكون قابلة للاستمرار في المستقبل. قوميتنا إيجابية وتعود إلى حركة الاستقلال. نحن أيضا لا نتحول عن العالم، نحن نحتضنه.

ديرشبيجل: هل تشارك الهند أوروبا في مخاوفها من أن ترامب قد يلحق أضرارا دائمة بالمؤسسات الدولية؟

جيشانكار: دعني أوضح الفرق بين ألمانيا والهند: ألمانيا في تحالف مع الولايات المتحدة، نحن لسنا كذلك. لقد اعتدنا على التعامل مع مختلف الإدارات الأمريكية التي لم تكن في الماضي ودية تجاهنا تمامًا. نحن نتعامل مع أمريكا ونحن نتعامل مع العديد من القضايا في السياسة الدولية بدرجة عالية من الواقعية. في نهاية اليوم، الرئيس ترامب هو الرئيس ترامب. نحن الهنود شعب عملي.